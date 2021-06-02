Я родился под счастливой звездой: Бедросу Киркорову — 89 лет

Народный артист России, отец популярнейшего певца, Бедрос Киркоров в день своего рождения поделится с ФАН воспоминаниями о том, как в 30 лет приехал в Москву и начал учебу в ГИТИСе, как вошла в его репертуар легендарная песня «Алеша», ставшая гимном российско-болгарской дружбы, и какой самый главный подарок он получил от жизни.

«К своему 90-летию я хочу написать книгу»

— Бедрос Филиппович, разрешите поздравить вас с днем рождения. В ваши 89 лет вы поражаете молодостью и энергией, которая звучит в вашем голосе. И, конечно, всех удивило ваше неожиданное появление в апреле на телевизионном шоу «Маска». Ваш творческий путь начался почти 60 лет назад, в 1962 году. Помните ли вы свой первый приезд в Москву?

— В 1962 году я приехал в Москву и поступил в ГИТИС. Это был уникальный случай, чтобы бывший сапожник пришел, поступил в институт на второй курс в класс гениального режиссера, профессора Бориса Александровича Покровского, который повлиял на мое дальнейшее творчество.

На важном этапе жизненного пути меня направили в нужную сторону — получению консерваторского музыкального образования — советские композиторы Арам Хачатурян и Арно Бабаджанян, с которыми я познакомился в Болгарии. Я, видимо, под счастливой звездой родился. Я ведь должен был ехать в Ереван, — так было обговорено. Там стипендия была, но меня отговорили, и после просмотра сам Покровский взял меня на свой курс.

В дальнейшем большую роль в моей жизни сыграли Эдди Рознер, Юрий Силантьев и, конечно же, более всего Леонид Утесов. Через год у меня будет юбилей — 90 лет, хочу написать книгу к этой дате. Нужно было бы сосредоточиться и зафиксировать моменты большой профессиональной жизни, рассказать о людях, с которыми свела судьба, о самом важном в жизни.

— Вы стали популярным на эстраде, а начинали еще в Болгарии, как оперный певец?

— Я пел с детства, у меня был хороший голос. После армии, где я был в составе армейского хора, начал работать в оперном театре в Варне, без музыкального образования. Поэтому-то Арам Хачатурян, с которым я познакомился в Международном доме журналистов в Варне, где любила бывать советская интеллигенция, и сказал мне: «Как? Оперный театр без музыкального образования? Ноты не знаешь, а уже «Травиату» готовишь».

Когда случилось так, что я остался в Москве, в ГИТИСе, а не поехал в Ереванскую консерваторию, как первоначально предполагалось, я жил в общежитии на Трифоновской улице, рядом с Рижским вокзалом. Стипендии не получал, надо было зарабатывать. А где заработать? Я дружил с Иосифом Кобзоном, который и посоветовал мне устроиться в Москонцерт. Там был временный график, дающий возможность совмещать концерты с учебой. Мне дали филармоническую ставку 10 рублей 50 копеек, хотя обыкновенно студентам платили по 5 рублей, и 3-4 концерта в месяц мне хватало.

В вечернее время у нас как раз были занятия по актерскому мастерству, мы занимались 3 раза в неделю с 17:00 до 24:00, иногда даже рубильник выключали. К экзаменам в классе Бориса Покровского нас готовил его ассистент, режиссер Театра оперетты Георгий Ансимов. Тогда я еще плохо говорил по-русски, и первое условие, которое мне поставил профессор — выучить язык. «Если первый семестр у вас плохо будет с русским языком, как сейчас, выгоню!» — пообещал мне он.

ТАСС / Павел Смертин

— А как произошла первая встреча со зрителем, как вас принимали?

— Поначалу у меня был свой, классический репертуар: старинные русские романсы, оперные арии. А потом пошли концерты, и зрители просили: «Оперу не надо, спой лучше «Моя страна Болгария». Постепенно я перестроился на эстраду, потому что никто особо не хотел «гарантийные концерты» по запросу профкома, которые приглашали на заводы, фабрики, колхозы. В 04:30 утра где я могу петь? Дояркам или в швейном цеху. Всего 15-20 человек в красном уголке сидят, я включаю магнитофон. Мне пианино не нужно было, фонограмма без голоса идет, а я пою живьем.

Я первым начал выступать в Советском Союзе под фонограммы оркестра, программа была сделана в Московской областной филармонии, что дало большие преимущества для выступлений в колхозах, на фабриках и заводах. На швейную машину ставили колонку, и я давал концерт в обеденный перерыв или после работы. Принимали великолепно! А вечером уже отрабатывал кассовый концерт.

В целом, мне всегда попадались хорошие люди, которые помогали. Ведь тогда были совсем другие времена. Некоторые артисты были запрещены на телевидении, не записывали их. Например, был такой прекрасный певец Ободзинский — не показывали его на телевидении, Высоцкого тоже не давали в эфир.

Каждую субботу в Колонном зале, а по воскресеньям, когда Дворец съездов построили, проходили сборные концерты, где выступали Георг Отс, иностранные дирижеры, известные певцы. В Колонном зале выступали тогда Зыкина, Бернес, Трошин, Кристалинская.

«Песня «Алеша» стала практически гимном болгаро-советской дружбы»

— В России именно ваше имя ассоциируется с песней «Алеша», которую знал каждый советский школьник. Как она появилась в вашем репертуаре? Чем дорога вам и зрителю?

— С этим связана целая история. Моим концертмейстером в ГИТИСе была жена Арно Бабаджаняна Тереза. У каждого студента, который учится в институте на отделении музкомедии, был прикрепленный пианист, с которым готовились все музыкальные номера. Мы ездили на занятия в знаменитый дом Союза композиторов на улице Огарева. Тереза жила на третьем этаже, а ее сосед, композитор Эдуард Колмановский, этажом выше.

«Тереза, кто там у тебя соловьем распевается?» — спросил однажды композитор. И ему сказали, что это студент из Болгарии. А он только вернулся оттуда — его пригласила председатель болгаро-советского общества Цола Драгойчева, бывшая партизанка. А следующий день Колмановский вместе поэтом Константином Ваншенкиным, автором слов песни «Алеша», показали ее мне.

Я даже, набравшись нахальства, позволил ее критиковать: «Песня посвящена солдату, который погиб, а здесь под эту мелодию хочется танцевать вальс». На что Ваншенкин ответил: «Молодой человек, наступит такое время, песня станет популярной, ее будут петь, возлагая цветы к Вечному огню, а к памятнику «Алеше» в Болгарии молодожены будут носить цветы». Так и получилось.

Первый, кто услышал песню в моем исполнении, стала Людмила Зыкина. Она сказала: «Бедрос, это твоя песня, пой». Я пою ее на всех концертах, она стала почти гимном болгаро-советской дружбы. В Болгарии ее тоже начали петь, на болгарском языке.

Между прочим, ни один советский солдат не погиб в Болгарии. Утесов даже выдал мне письмо, с которым я обратился в архив и запросил информацию о том, сколько солдат погибло на болгарской земле.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

— Песня — душа народа. Без каких песен не обходится ни один ваш концерт?

— В прошлом году, 1 ноября, Хор Турецкого провел трехчасовой концерт на площади в Пловдиве, где стоит памятник советскому солдату-освободителю «Алеша». Меня пригласили спеть одноименную песню. Я исполнил и «Алешу», и «День Победы», и «Моя страна Болгария», которой всегда открываю свой концерт, и песню «Сынок».

С ними связаны мои детские воспоминания: советский солдат поднял меня на руки и по-русски сказал «сынок», а по-болгарски «синку». Мне было чуть больше 10 лет, когда в Болгарию вошли советские солдаты. Как одинаково звучат эти два слова — и на русском и на болгарском.

«Я так с Россией породнился, Она теперь как отчий дом. На русской девушке женился, И сам уже я стал отцом. И сына ласково и грустно, Когда в глаза ему смотрю. И громко, ласково, сердечно, Как тот танкист, я говорю: Сынок! Сынок! Сынок!»

«Я много лет пытаюсь зарегистрировать благотворительный фонд имени Утесова»

— В чем, на ваш взгляд, секрет народной любви и популярности. На что точно откликнется сердце российского зрителя?

— Вот скажите, у Бернеса голос есть? Нет, надо, чтобы душа была у певца. Я хотел «Журавли» петь, но не смог. Не по голосу я не смог — у меня просто горло перехватывает, когда я слушаю ее в исполнении Бернеса. А ведь он с одного дубля записал эту песню к фильму «Летят журавли». Вот так поет Бернес!

У меня есть три очень важные песни. Леонид Утесов подсказал мне название программы «От сердца к сердцу. Перелистывая страницы», которая является лейтмотивом всего моего творчества. Все мои программы так и называются, как бы они не шли. И туда обязательно включается песня «Я люблю тебя, Россия» на слова Михаила Ножкина, «Алеша» и «Моя страна Болгария». Давид Тухманов написал музыку, дал ее мне. С тех пор я исполняю на всех своих концертах.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

— Вы не ограничиваетесь только артистической деятельностью: фестивали, благотворительность. Откуда идет такое желание помогать, вести общественную деятельность?

— Это очень важная для меня часть жизни и серьезная тема. 30 лет занимаюсь детскими фестивалями. Это Всероссийские фестивали — они были в Казани, в Екатеринбурге, в Великом Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Москве. Меня приглашают, я собираю молодых артистов и делаю с ними концертные программы. Еще мы собираем средства для детей, которые не могут приехать на фестивали. Сейчас готовим фестиваль, который пройдет 11 ноября в Москве, в ЦДСА.

Я уже столько лет не могу зарегистрировать свой благотворительный фонд в связи с тем, что мы не можем найти домработницу Утесова, которая в последние годы была его женой. Она должна дать согласие на использование его имени именно в благотворительных целях, иначе не избежать судебных тяжб.

— В вас столько жизнелюбия, человеческого тепла. А что вас радует, от кого идет энергия к вам?

— Тепло оттого, что у меня есть внуки — это самое главное. Это самый большой подарок, неожиданный подарок от Филиппа. И я ему за это очень благодарен.