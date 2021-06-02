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02 июня 19:21
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новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
Все новости

Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде

Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июня. Совет Федерации по итогам заседания в среду одобрил закон о бесплатном подключении жителей России к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Согласно документу, источником компенсации затрат газораспределительной компании на процедуры технологического присоединения могут быть деньги, вырученные в результате введения надбавок к тарифам. Также они могут быть потрачены на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, необходимых для подключения, объясняется в законе.

Кроме того, документ устанавливает единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — «Газпром», а также его компании. Единый и региональный операторы выступят центром ответственности за газификацию субъектов. Президент России Владимир Путин в ходе посланию Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений.

Согласно закону, до 2023 года газ должен прийти к участкам, где расстояние до существующей трубы не более 200 метров, а планируемое потребление — до семи кубометров в час, сообщает «ФедералПресс».

В Подмосковье стартовал сбор заявок на догазификацию. Участниками программы смогут 80-100 тысяч домовладений в области, сообщил 80-100 тысяч подмосковных домовладений гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

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газ совфед закон газификация
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