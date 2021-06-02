Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде

Москва, 2 июня. Совет Федерации по итогам заседания в среду одобрил закон о бесплатном подключении жителей России к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Согласно документу, источником компенсации затрат газораспределительной компании на процедуры технологического присоединения могут быть деньги, вырученные в результате введения надбавок к тарифам. Также они могут быть потрачены на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, необходимых для подключения, объясняется в законе.

Кроме того, документ устанавливает единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — «Газпром», а также его компании. Единый и региональный операторы выступят центром ответственности за газификацию субъектов. Президент России Владимир Путин в ходе посланию Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений.

Согласно закону, до 2023 года газ должен прийти к участкам, где расстояние до существующей трубы не более 200 метров, а планируемое потребление — до семи кубометров в час, сообщает «ФедералПресс».

В Подмосковье стартовал сбор заявок на догазификацию. Участниками программы смогут 80-100 тысяч домовладений в области, сообщил 80-100 тысяч подмосковных домовладений гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.