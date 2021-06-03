Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове

Актер театра и кино Дмитрий Куличков сегодня празднует свой 42-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил режиссер Юрий Быков.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом над рядом своих картин.

«Дима — уникальный человек. У него есть своя собственная актерская харизма, которую нельзя ни с чем спутать. Он из разряда артистов, которые уникальны сами по себе. Как актер он, с одной стороны, очень «выпуклый», мужественный, в чем-то даже, может быть, агрессивно-отрицательный. Однако, с другой стороны, он очень ранимый. Дима один из немногих артистов, которые — из моей Вселенной. Та жизнь, проблемы и люди, о которых мне интересно рассказывать, как раз в темпераменте Димы Куличкова», — сказал режиссер.

Юрий Быков назвал наиболее яркие, по его мнению, черты коллеги по творческому цеху.

«В нем нельзя что-то взять и закрепить. Он всегда будет делать немного по-разному. У него будет другое «дно», которое ты, как режиссер, возможно, даже не закладывал. У него есть своя внутренняя база, которую он хитро применяет, и это хорошо. Могу сказать, что он один из немногих самостоятельных артистов», — сообщил собеседник ФАН.

ТАСС / Артем Геодакян

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Конечно, прежде всего, здоровья и душевного спокойствия. Оно очень нужно нам, ищущим, рефлексирующим и очень сомневающимся людям. Это человек, который пропускает материал через себя. Это уникальное свойство. Хороший человек!» — подытожил Юрий Быков.

Ранее актер Георгий Мартиросян через ФАН поздравил с 75-м днем рождения артистку Роксану Бабаян. По его словам, в ней есть редкое сочетание выдающего таланта и скромности. Кроме того, он пожелал юбилярше и дальше радовать поклонников новыми победами.