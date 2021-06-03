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04:21
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
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Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
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Общество
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Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
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«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
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Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове

Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Актер театра и кино Дмитрий Куличков сегодня празднует свой 42-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил режиссер Юрий Быков.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом над рядом своих картин.

«Дима — уникальный человек. У него есть своя собственная актерская харизма, которую нельзя ни с чем спутать. Он из разряда артистов, которые уникальны сами по себе. Как актер он, с одной стороны, очень «выпуклый», мужественный, в чем-то даже, может быть, агрессивно-отрицательный. Однако, с другой стороны, он очень ранимый. Дима один из немногих артистов, которые — из моей Вселенной. Та жизнь, проблемы и люди, о которых мне интересно рассказывать, как раз в темпераменте Димы Куличкова», — сказал режиссер.

Юрий Быков назвал наиболее яркие, по его мнению, черты коллеги по творческому цеху.

«В нем нельзя что-то взять и закрепить. Он всегда будет делать немного по-разному. У него будет другое «дно», которое ты, как режиссер, возможно, даже не закладывал. У него есть своя внутренняя база, которую он хитро применяет, и это хорошо. Могу сказать, что он один из немногих самостоятельных артистов», — сообщил собеседник ФАН.

Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
ТАСС  / Артем Геодакян

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Конечно, прежде всего, здоровья и душевного спокойствия. Оно очень нужно нам, ищущим, рефлексирующим и очень сомневающимся людям. Это человек, который пропускает материал через себя. Это уникальное свойство. Хороший человек!» — подытожил Юрий Быков.

Ранее актер Георгий Мартиросян через ФАН поздравил с 75-м днем рождения артистку Роксану Бабаян. По его словам, в ней есть редкое сочетание выдающего таланта и скромности. Кроме того, он пожелал юбилярше и дальше радовать поклонников новыми победами.

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юрий быков дмитрий куличков
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