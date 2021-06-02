Самарский вандал осквернил 40 надгробий на Управленческом кладбище

Самара, 2 июня. Молодого человека задержали по подозрению в нанесении ущерба захоронениям на областном кладбище.

Неизвестный повредил десятки надгробий на Управленческом кладбище. В ходе проверки полиция установила, что к делу может быть причастен 20-летний местный житель. Мотивы преступления выясняются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех месяцев. Кроме того, полиция ведет поиск родственников тех, чьи могилы пострадали от действий вандала.

ФАН сообщал, что вандалы изуродовали мемориальную стену Олега Табакова в Саратове.