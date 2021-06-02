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02 июня 19:21
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новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
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Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области

Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
pixabay.com  / 

Ярославль, 2 июня. Безработный мужчина сжег свою спящую жену, которая его содержала. Как стало известно ФАН, подсудимый во время вынесения приговора так и не признал своей вины.

Правоохранители установили, что 20 ноября 2020 года 57-летний местный житель употреблял спиртные напитки в одном из домов по улице Льва Толстого в Ярославле. В состоянии сильного алкогольного опьянения он облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила сильные ожоги и умерла в реанимации.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Ни на следствии, ни на суде мужчина не признался в убийстве жены. Однако свидетельские показания помогли вывести злоумышленника на чистую воду.

«Мужчина нигде не работал. Раньше был судим, но на момент преступления судимость у него была погашена, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он нигде не работал. За ним ухаживала и содержала жена. Он ее постоянно избивал и издевался. Она его выгоняла после этого. Но она его любила. Злодей просил прощения, и они снова начинали жить вместе».

В тот злополучный день супруги распивали спиртные напитки у себя в квартире, которая расположена в доме барачного типа. Неизвестно, на какой почве у них случился скандал, но женщина ушла спать в другую комнату. Обозленный муж взял горючую жидкость, облил спящую жену и чиркнул зажигалкой. Тело жертвы вспыхнуло вместе с диваном и подушками. Преступник вытащил жену на улицу, где попытался сбить пламя уцелевшим одеялом.

«На шум и крики вышел сосед по подъезду, он стал помогать тушить женщину. По его словам, на ее теле было открытое пламя. Ее белье «въелось» в обугленное туловище. Мужчины смогли сбить огонь. Они усадили несчастную женщину на скамейку возле входа в подъезд. Сам же поджигатель забежал обратно в квартиру и стал выбрасывать из окна горящие подушки и одеяло», — дополнил источник.

Когда он потушил пожар в жилище, то несколько раз ударил находящуюся в шоковом состоянии женщину. Потом стал затаскивать ее в подъезд, обзывая бранными словами. В это время на место происшествия подъехали сотрудники МЧС и медики. Они поместили пострадавшую в местную больницу в отделение реанимации.

«Она умерла через сутки, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у нее 90% поражения тела. Медики не теряли надежды спасти жизнь потерпевшей и боролись до последнего», — резюмировал источник.

Подозреваемого задержали и поместили под арест в местный следственный изолятор.

Недавно суд приговорил пиромана к 13 годам лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.

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Все новости / Происшествия / Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
убийство поджог ярославская область
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