Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области

Ярославль, 2 июня. Безработный мужчина сжег свою спящую жену, которая его содержала. Как стало известно ФАН, подсудимый во время вынесения приговора так и не признал своей вины.

Правоохранители установили, что 20 ноября 2020 года 57-летний местный житель употреблял спиртные напитки в одном из домов по улице Льва Толстого в Ярославле. В состоянии сильного алкогольного опьянения он облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила сильные ожоги и умерла в реанимации.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Ни на следствии, ни на суде мужчина не признался в убийстве жены. Однако свидетельские показания помогли вывести злоумышленника на чистую воду.

«Мужчина нигде не работал. Раньше был судим, но на момент преступления судимость у него была погашена, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он нигде не работал. За ним ухаживала и содержала жена. Он ее постоянно избивал и издевался. Она его выгоняла после этого. Но она его любила. Злодей просил прощения, и они снова начинали жить вместе».

В тот злополучный день супруги распивали спиртные напитки у себя в квартире, которая расположена в доме барачного типа. Неизвестно, на какой почве у них случился скандал, но женщина ушла спать в другую комнату. Обозленный муж взял горючую жидкость, облил спящую жену и чиркнул зажигалкой. Тело жертвы вспыхнуло вместе с диваном и подушками. Преступник вытащил жену на улицу, где попытался сбить пламя уцелевшим одеялом.

«На шум и крики вышел сосед по подъезду, он стал помогать тушить женщину. По его словам, на ее теле было открытое пламя. Ее белье «въелось» в обугленное туловище. Мужчины смогли сбить огонь. Они усадили несчастную женщину на скамейку возле входа в подъезд. Сам же поджигатель забежал обратно в квартиру и стал выбрасывать из окна горящие подушки и одеяло», — дополнил источник.

Когда он потушил пожар в жилище, то несколько раз ударил находящуюся в шоковом состоянии женщину. Потом стал затаскивать ее в подъезд, обзывая бранными словами. В это время на место происшествия подъехали сотрудники МЧС и медики. Они поместили пострадавшую в местную больницу в отделение реанимации.

«Она умерла через сутки, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у нее 90% поражения тела. Медики не теряли надежды спасти жизнь потерпевшей и боролись до последнего», — резюмировал источник.

Подозреваемого задержали и поместили под арест в местный следственный изолятор.

Недавно суд приговорил пиромана к 13 годам лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.