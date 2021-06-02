Новый полимер для сиюминутной остановки крови синтезировали в России

Томск, 2 июня. Ученые центра гематологии Минздрава России и Томского политехнического университета (ТПУ) представили новую технологию.

Они разработали механизм создания недорогого полимерного покрытия с добавлением мельчайших частиц железа. В течение одной минуты оно способно остановить кровотечение, отметила завлабораторией патологии и фармакологии гемостаза Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ Галина Белозерская.

Такое соединение можно использовать при производстве гемостатических препаратов локального действия, отмечает ТАСС. Большинство таких средств, применяемых в РФ, изготовлены за пределами страны. В основе российской разработки лежит оксид железа.

Специалисты из РФ смогут проанализировать эпидситуацию в стране, используя возможности нейросети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сроки запуска такой системы анализа эпидемиологической ситуации пока не раскрываются.