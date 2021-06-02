Киев заставит тысячи украинцев «рыть окопы на границе с Россией»

Разработанная Киевом масштабная программа учений Сил территориальной самообороны (СТС) из числа жителей приграничных с Российской Федерацией регионов Украины «для защиты рубежей Незалежной» и проводившаяся местными властями с 1 по 23 мая нынешнего года, имела «свои положительные результаты». Об этом говорится в докладах руководителей сразу нескольких украинских районных администраций. По заявлениям проправительственных СМИ, «многие граждане не только приняли самое активное участие в подобных учениях, но и выразили желание «влиться в альтернативные структуры ВСУ». Чем чревата для Украины упомянутая программа Киева, выяснял корреспондент ФАН.
«Нам крайне необходимо создать новый род вооруженных сил нашего государства, он будет назван Силами территориальной самообороны, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Киеве 25 мая. — Цель и задача [этого] проекта — увеличить численность нашей армии на 11 тыс. человек в интересах формирования движения сопротивления».
Что именно подразумевается под словосочетанием «движение сопротивления», глава украинского государства не уточнил.
За него это фактически сделал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, в ходе недавних учений гражданских лиц в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией «был показан высокий уровень патриотизма простых людей».
«Нужно подумать над вопросом укрепления нашей обороноспособности за счет таких патриотов», — сказал он.
Ни Зеленский, ни Таран не потрудились объяснить общественности, за счет чего были проведены учения Сил территориальной самообороны» на всей территории от Чернигова и Житомира до Сум и Харькова.
«У меня, можно сказать, насильственно на три недели отобрали сразу 30 специалистов, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей руководитель крупного аграрного предприятия в Сумской области Виталий Космач (имя изменено. — Прим. ФАН). — Моим сотрудникам, которые, как правило, сидят за компьютерами, приказали таскать мешки с песком и валяться в болоте. Ради чего?»
А вот на этот вопрос уже отвечают местные чиновники.
«Так нужно, — многозначительно заявила корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности высокопоставленная сотрудница райадминистрации крупного населенного пункта Житомирской области. — Все мы должны быть готовы к отражению нападения со стороны [сопредельного государства]. — Никто не должен сидеть в тепле, когда есть угроза. Лично я поименно назову всех, кого уже в ближайшее время отправят рыть окопы на границе с Россией».
Независимые эксперты подвергают такую «оборонную политику» Украины резкой критике.
«В ходе последних учений Сил территориальной самообороны тысячи украинцев фактически стали жертвами шантажа со стороны государства. Им было сказано буквально следующее: либо они отправляются «в поля», либо автоматически лишаются работы, — констатировала в комментарии корреспонденту ФАН киевский социальный психолог Елена Мильто. — При этом абсолютное большинство этих людей не только считались непригодными к военной службе, но и имели противопоказания к тяжелым работам даже в мирное время. Странно, что официальный Киев теперь на этом фоне рапортует об успехах соответствующих «учений».
Как бы там ни было, а в случае принятия Верховной радой Украины законопроекта по СТС (в парламенте он был отмечен как «первоочередной документ». — Прим. ФАН) уже с 1 сентября ряды Вооруженных сил Украины пополнятся так называемыми специальными трудовыми подразделениями. В эти подразделения, в зависимости от общественно-политической ситуации в стране, войдут до 20 тысяч гражданских лиц, включая женщин и даже несовершеннолетних жителей территории от Ужгорода до Славянска.
Тем временем в украинском сегменте Всемирной паутины все чаще появляются объявления, суть которых сводится к фразе: «Не рой окопы на родине, лучше работай за рубежом». По данным того же Киева, сейчас за пределами Украины трудятся до 10 млн украинцев.