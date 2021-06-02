Киев заставит тысячи украинцев «рыть окопы на границе с Россией»

Разработанная Киевом масштабная программа учений Сил территориальной самообороны (СТС) из числа жителей приграничных с Российской Федерацией регионов Украины «для защиты рубежей Незалежной» и проводившаяся местными властями с 1 по 23 мая нынешнего года, имела «свои положительные результаты». Об этом говорится в докладах руководителей сразу нескольких украинских районных администраций. По заявлениям проправительственных СМИ, «многие граждане не только приняли самое активное участие в подобных учениях, но и выразили желание «влиться в альтернативные структуры ВСУ». Чем чревата для Украины упомянутая программа Киева, выяснял корреспондент ФАН.

«Нам крайне необходимо создать новый род вооруженных сил нашего государства, он будет назван Силами территориальной самообороны, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Киеве 25 мая. — Цель и задача [этого] проекта — увеличить численность нашей армии на 11 тыс. человек в интересах формирования движения сопротивления».

Что именно подразумевается под словосочетанием «движение сопротивления», глава украинского государства не уточнил.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

За него это фактически сделал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, в ходе недавних учений гражданских лиц в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией «был показан высокий уровень патриотизма простых людей».

«Нужно подумать над вопросом укрепления нашей обороноспособности за счет таких патриотов», — сказал он.

Ни Зеленский, ни Таран не потрудились объяснить общественности, за счет чего были проведены учения Сил территориальной самообороны» на всей территории от Чернигова и Житомира до Сум и Харькова.

«У меня, можно сказать, насильственно на три недели отобрали сразу 30 специалистов, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей руководитель крупного аграрного предприятия в Сумской области Виталий Космач (имя изменено. — Прим. ФАН). — Моим сотрудникам, которые, как правило, сидят за компьютерами, приказали таскать мешки с песком и валяться в болоте. Ради чего?»

А вот на этот вопрос уже отвечают местные чиновники.

«Так нужно, — многозначительно заявила корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности высокопоставленная сотрудница райадминистрации крупного населенного пункта Житомирской области. — Все мы должны быть готовы к отражению нападения со стороны [сопредельного государства]. — Никто не должен сидеть в тепле, когда есть угроза. Лично я поименно назову всех, кого уже в ближайшее время отправят рыть окопы на границе с Россией».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Независимые эксперты подвергают такую «оборонную политику» Украины резкой критике.

«В ходе последних учений Сил территориальной самообороны тысячи украинцев фактически стали жертвами шантажа со стороны государства. Им было сказано буквально следующее: либо они отправляются «в поля», либо автоматически лишаются работы, — констатировала в комментарии корреспонденту ФАН киевский социальный психолог Елена Мильто. — При этом абсолютное большинство этих людей не только считались непригодными к военной службе, но и имели противопоказания к тяжелым работам даже в мирное время. Странно, что официальный Киев теперь на этом фоне рапортует об успехах соответствующих «учений».

Как бы там ни было, а в случае принятия Верховной радой Украины законопроекта по СТС (в парламенте он был отмечен как «первоочередной документ». — Прим. ФАН) уже с 1 сентября ряды Вооруженных сил Украины пополнятся так называемыми специальными трудовыми подразделениями. В эти подразделения, в зависимости от общественно-политической ситуации в стране, войдут до 20 тысяч гражданских лиц, включая женщин и даже несовершеннолетних жителей территории от Ужгорода до Славянска.

Тем временем в украинском сегменте Всемирной паутины все чаще появляются объявления, суть которых сводится к фразе: «Не рой окопы на родине, лучше работай за рубежом». По данным того же Киева, сейчас за пределами Украины трудятся до 10 млн украинцев.