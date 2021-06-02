Пентагон одобрил использование китайских беспилотников в госсекторе США

Вашингтон, 2 июня. Ревизионное управление Пентагона одобрило использование правительственными ведомствами США китайских дронов компании Da Jiang Innovations (DJI).

Компания Da Jiang Innovations является крупнейшим производителем беспилотных летательных аппаратов в Китае. Оборонное ведомство Соединенных Штатов не выявило в двух моделях дронов никаких вредоносных кодов или заданных функций, пишет газета Hill.

В распоряжении издания оказался отчет Пентагона, согласно которому указанные модели БПЛА рекомендованы для использования государственными учреждениями и силами, взаимодействующими со службами США. Министерство обороны США и автор отчета воздерживаются от комментариев.

Ранее глава минобороны США генерал Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика со стороны России и Китая в адрес американских военных. Он также подчеркнул, что военнослужащие американской армии никогда не станут «мягкими».

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана продвигается с небольшим опережением графика. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает RT.