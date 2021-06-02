Генерал Розовенко: отказ от российского «оружия возмездия» был обоснованным

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 19:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
Все новости
02 июня 19:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
Все новости

Генерал Розовенко: отказ от российского «оружия возмездия» был обоснованным

Армия
Генерал Розовенко: отказ от российского «оружия возмездия» был обоснованным
pr. sc. youtube.com

Москва, 2 июня. Уничтожение российских пусковых шахт для ядерных ракет «Воевода» в 1990-х годах в Алтайском крае не было серьезной уступкой американцам, считает генерал-майор Владимир Розовенко.

Ликвидация ракетных шахт в Алейске, в которых размещались самые мощные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-20 «Воевода», прозванные на Западе «Сатаной», происходила в рамках соглашений между РФ и США, предусматривающих ограничение стратегических наступательных вооружений, рассказал журналист «Российской газеты» Сергей Зюзин. Он привел слова генерал-майора Владимира Розовенко, командовавшего в те времена 35-й ракетной дивизией РВСН РФ, который рассказал, нужно ли было отказываться от «оружия возмездия» и взрывать шахты.

Подобная инициатива не стала значимой уступкой США со стороны России, так как срок эксплуатации развернутых в Алейске «Воевод» уже подошел к концу, отметил генерал-майор. По его словам, российские специалисты на тот момент уже занимались созданием более современных МБР. Кроме того, эти ракеты изготавливались на Украине, ввиду чего в нынешнее время отказ от РС-20 не кажется ошибочным, уверен Розовенко.

«Не думаю, что мы пошли на какие-то серьезные уступки США. РС-20 отслужили свои сроки эксплуатации. Ракеты на жидкостном топливе на тот момент исчерпали свой потенциал. Ракеты на твердом топливе намного дешевле, проще в обслуживании и безопаснее, а с гептилом шутки плохи. И не забывайте: заводы-производители РС-20 размещались на Украине. А в России тогда уже разрабатывались и начинали поступать на вооружение новые комплексы МБР. События на Украине последних лет подтвердили — решение по «Сатане» было обоснованным», — рассказал генерал-майор, как РФ провернула схему с уничтожением «Сатаны» на глазах у американцев, которые наблюдали за взрывом шахт.

Ранее американские аналитики признали, что Россия многократно превосходит Соединенные Штаты в области ядерного вооружения. Они обратили внимание на разрабатываемую в РФ перспективную межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая должна прийти на смену устаревшему «Воеводе» и превзойти его по мощности и другим характеристикам.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал Розовенко: отказ от российского «оружия возмездия» был обоснованным
россия ракеты мбр воевода сатана
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 95797 31 мая 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 94378 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 39812 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 36147 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 30146 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru