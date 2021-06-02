Генерал Розовенко: отказ от российского «оружия возмездия» был обоснованным

Москва, 2 июня. Уничтожение российских пусковых шахт для ядерных ракет «Воевода» в 1990-х годах в Алтайском крае не было серьезной уступкой американцам, считает генерал-майор Владимир Розовенко.

Ликвидация ракетных шахт в Алейске, в которых размещались самые мощные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-20 «Воевода», прозванные на Западе «Сатаной», происходила в рамках соглашений между РФ и США, предусматривающих ограничение стратегических наступательных вооружений, рассказал журналист «Российской газеты» Сергей Зюзин. Он привел слова генерал-майора Владимира Розовенко, командовавшего в те времена 35-й ракетной дивизией РВСН РФ, который рассказал, нужно ли было отказываться от «оружия возмездия» и взрывать шахты.

Подобная инициатива не стала значимой уступкой США со стороны России, так как срок эксплуатации развернутых в Алейске «Воевод» уже подошел к концу, отметил генерал-майор. По его словам, российские специалисты на тот момент уже занимались созданием более современных МБР. Кроме того, эти ракеты изготавливались на Украине, ввиду чего в нынешнее время отказ от РС-20 не кажется ошибочным, уверен Розовенко.

«Не думаю, что мы пошли на какие-то серьезные уступки США. РС-20 отслужили свои сроки эксплуатации. Ракеты на жидкостном топливе на тот момент исчерпали свой потенциал. Ракеты на твердом топливе намного дешевле, проще в обслуживании и безопаснее, а с гептилом шутки плохи. И не забывайте: заводы-производители РС-20 размещались на Украине. А в России тогда уже разрабатывались и начинали поступать на вооружение новые комплексы МБР. События на Украине последних лет подтвердили — решение по «Сатане» было обоснованным», — рассказал генерал-майор, как РФ провернула схему с уничтожением «Сатаны» на глазах у американцев, которые наблюдали за взрывом шахт.

Ранее американские аналитики признали, что Россия многократно превосходит Соединенные Штаты в области ядерного вооружения. Они обратили внимание на разрабатываемую в РФ перспективную межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая должна прийти на смену устаревшему «Воеводе» и превзойти его по мощности и другим характеристикам.