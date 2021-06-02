Брянские полицейские накрыли группировку крупных теневых банкиров

Брянск, 2 июня. Завершилось предварительное расследование уголовного дела против участников преступного сообщества, похитивших 107 млн рублей при помощи незаконных банковских операций.

Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовные дела в отношении 24 членов преступной банды. Их обвинили в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежей, создании подставных юридических лиц и отмывании денег.

По версии следствия, житель Брянской области создал и возглавил криминальную банду, члены которой оказывали предпринимателям незаконные банковские услуги. Полученный злоумышленниками доход составил не менее 107 миллионов рублей, сообщают в МВД.

Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинением направили в Советский районный суд города Брянска.

Накануне в Брянске задержали полицейского за взятку в полмиллиона рублей, писал ФАН.