Глава Минэнерго РФ озвучил ведомственные прогнозы стоимости нефти

Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство энергетики России полагается на оценку стоимости барреля нефти в 50–60 долларов в течение следующих нескольких лет.

Цена на нефть не сможет пробить верхнюю границу в 100 долларов за баррель, об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Его слова с Петербургского международного экономического форума предает «Коммерсантъ».

«США ввели стимулирующие меры, спрос увеличился. В то же время есть ОПЕК+, который ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому мне кажется, что такого, что цена вскоре дойдет до $100, не будет», — объяснил министр.

Он сказал о невозможности предсказать цену нефти в долгосрочной перспективе из-за неопределенностей и рисков, связанных с энергопереходом. Если низкоуглеродные проекты наберут большую популярность в мире, то старые правила торговли энергоносителями изменятся.