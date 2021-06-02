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02 июня 19:20
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новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Поргина убеждена, что Захаров не хотел новой «Поминальной молитвы»

Общество
Поргина убеждена, что Захаров не хотел новой «Поминальной молитвы»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Последняя самая громкая премьера «Ленкома имени Захарова» состоялась буквально на днях. Это восстановленный легендарный спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, написанной по мотивам повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». Новую пьесу восстанавливал Александр Лазарев-младший, а один из исполнителей роли Тевье-молочника — Андрей Леонов, чей отец Евгений Леонов играл ту же роль в оригинальной легендарной постановке. Однако не все однозначно восприняли восстановление. Например, актриса Людмила Поргина сказала, что сам Марк Захаров не хотел восстанавливать спектакль, так как для его обновления уже нет двух главных людей — Григория Горина и Евгения Леонова.

Оригинальный спектакль был поставлен накануне развала СССР в 1989 году. И он стал такой же визитной карточкой «Ленкома», как и «Юнона и Авось». Состав был легендарным: Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер (именно под нее спектакль переделывали), Александр Абдуллов. Но шел спектакль недолго. 29 января 1994 года он был отменен по причине смерти Евгения Леонова. Зрителям предлагали вернуть деньги, но ни один человек не сдал билет. Зрители пришли к дверям театра и молча отстояли всю постановку со свечами.

Поргина убеждена, что Захаров не хотел новой «Поминальной молитвы»
Prt Scr youtube.com  / Наедине с кумиром

И вот в 2021 году спектакль возобновили. Насколько он хорош, пока говорить рано, но многие старожилы театра скептически отнеслись к самой идее.

«Марк Анатольевич не хотел его восстанавливать. Он говорил, что прошло время, нет Гриши Горина, чтобы обработать, переписать пьесу драматургически с учетом современности. Прошло время — нет Евгения Павловича Леонова, нет такого актера», — поделилась с ФАН Людмила Андреевна.

Ранее ФАН сообщал, что Людмила Поргина, выпустив критическую статью про нового худрука «Ленкома» Марка Варшавера, вступила с ним в противостояние. В ответ Марк Варшавер обвинил актрису в неблагодарности и хамстве.

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Все новости / Общество / Поргина убеждена, что Захаров не хотел новой «Поминальной молитвы»
театр ленком постановка людмила поргина
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