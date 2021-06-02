Поргина убеждена, что Захаров не хотел новой «Поминальной молитвы»

Последняя самая громкая премьера «Ленкома имени Захарова» состоялась буквально на днях. Это восстановленный легендарный спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина, написанной по мотивам повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». Новую пьесу восстанавливал Александр Лазарев-младший, а один из исполнителей роли Тевье-молочника — Андрей Леонов, чей отец Евгений Леонов играл ту же роль в оригинальной легендарной постановке. Однако не все однозначно восприняли восстановление. Например, актриса Людмила Поргина сказала, что сам Марк Захаров не хотел восстанавливать спектакль, так как для его обновления уже нет двух главных людей — Григория Горина и Евгения Леонова.

Оригинальный спектакль был поставлен накануне развала СССР в 1989 году. И он стал такой же визитной карточкой «Ленкома», как и «Юнона и Авось». Состав был легендарным: Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер (именно под нее спектакль переделывали), Александр Абдуллов. Но шел спектакль недолго. 29 января 1994 года он был отменен по причине смерти Евгения Леонова. Зрителям предлагали вернуть деньги, но ни один человек не сдал билет. Зрители пришли к дверям театра и молча отстояли всю постановку со свечами.

Prt Scr youtube.com / Наедине с кумиром

И вот в 2021 году спектакль возобновили. Насколько он хорош, пока говорить рано, но многие старожилы театра скептически отнеслись к самой идее.

«Марк Анатольевич не хотел его восстанавливать. Он говорил, что прошло время, нет Гриши Горина, чтобы обработать, переписать пьесу драматургически с учетом современности. Прошло время — нет Евгения Павловича Леонова, нет такого актера», — поделилась с ФАН Людмила Андреевна.

Ранее ФАН сообщал, что Людмила Поргина, выпустив критическую статью про нового худрука «Ленкома» Марка Варшавера, вступила с ним в противостояние. В ответ Марк Варшавер обвинил актрису в неблагодарности и хамстве.