Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется

Санкт-Петербург, 2 июня. Вакцинация от COVID-19 не является обязательным условием допуска на матчи Евро-2020, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Несколько игр чемпионата примет Санкт-Петербург. Он стал единственным городом РФ, задействованным в европейском футбольном турнире.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что болельщикам, которые будут смотреть матчи на стадионе в городе на Неве, отнюдь не обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Но сделать это, особенно с учетом большого скопления людей, рекомендуется.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Петербурге состоятся семь матчей, в частности, сборная РФ сыграет с Бельгией и Финляндией.