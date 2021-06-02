Сарик Андреасян: Сериал «Ресторан по понятиям» — смесь из самоиронии, юмора и добра

Известные российские актеры Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев впервые сыграют вместе после ставшего уже культовым сериала «Бригада», стало известно ФАН.

Начались съемки многосерийного проекта «Ресторан по понятиям» — под авторством не менее известного режиссера Сарика Андреасяна. В этой криминальной комедии будет рассказана история четырех друзей-преступников.

Это — вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, заядлый хулиган-драчун Кувалда и наивный и тупой похититель домашних животных Килька.

«Гайк Асатрян написал потрясающий сценарий, и я рад, что могу снимать сериал со своей командой, с которой мы работаем над всеми нашими хитами уже много лет, — сказал Андреасян. — С каждым из исполнителей главных ролей я уже тоже работал, но впервые соединил их на одной съемочной площадке».

Речь идет о Владимире Вдовиченкове, Дмитрии Дюжеве, Владимире Сычеве и Иване Кокорине.

«Кроме них в сериале будут и другие замечательные артисты — Виктория Богатырева, Максим Коновалов, Михаил Тарабукин, Теона Дольникова, Ирина Темичева и многие другие, — перечислил режиссер. — Не обойдется и без неожиданных сюрпризов! Поэтому я больше, чем уверен, что зрителей ждет увлекательное зрелище, смесь из самоиронии, юмора и добра».

Пресс-служба компании «Большое кино» /

Четыре главных героя познакомились в тюрьме, и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, они решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы им хватило денег на всю оставшуюся жизнь.

«Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь, — отметил Вдовиченков. — И этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй».

Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются каким-то образом сделать подкоп к хранилищу. Но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится крайне популярным среди клиентов.

«Мы раньше уже работали с Сариком Андреасяном, и мне нравится, как он облекает в форму комедии интересные и глубокие истории, — пояснил Дюжев. — Вот и в «Ресторане по понятиям» за гэгами и легким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви».

После успеха их заведения мужчины должны решить — или поддаться воровской романтике и осуществить ограбление, или все-таки выбрать спокойную жизнь с новым и непривычным доселе для них делом.

«Хотя наша история про уголовников, но она не о тех, кого часто показывают в нашем кино, — подчеркнул Сычев. — Это — добрая, веселая и очень смешная история. Люблю работать с Сариком, а тут еще прекрасный актерский ансамбль подобрался, прям кайфую на площадке».

Пресс-служба компании «Большое кино» /

Стоит отметить, что Вдовиченков и Дюжев не встречались вместе на съемочной площадке со времен выхода на российские телеэкраны легендарной «Бригады» (в 2002 году).

«Эта история хорошо написана, в ней много светлого, хорошего, ситуационного юмора, — свидетельствует Кокорин. — Для меня важно находиться в команде людей, которые искренне хотят снять хорошее, доброе кино. Быть в одной команде с Сариком и потрясающими партнерами — это для меня важно, и я «завожусь» от этого».

По словам Ивана, его персонаж — Килька — ему близок.

«У нас много общего, — сказал актер. — Он искренне видит этот мир и счастлив, что находит настоящий друзей. Все это вместе меня окрыляет, и я с удовольствием принимаю участие в этой работе».

В проекте будет 10 серий по 20 минут каждая, и позже он будет показан в одном из онлайн-кинотеатров, о чем создатели «Ресторана по понятиям» сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что с российским сериалом «Перевал Дятлова» планируется ознакомить североамериканских зрителей — в США и Канаде.