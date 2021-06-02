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новостей
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
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19:12
Шоу-бизнес
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19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
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19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Забастовка чилийских рабочих может спровоцировать рост мировых цен на медь

Латинская Америка
Забастовка чилийских рабочих может спровоцировать рост мировых цен на медь
Global Look Press  /  Petra Albers / CHROMORANGE

Сантьяго, 2 июня. В Чили пятый день проходит забастовка работников крупнейших медных рудников, принадлежащих компании BHP.

Сотрудники Операционного центра в Сантьяго требуют пересмотра коллективного договора на фоне рекордного роста мировых цен на медь.

В ответ на забастовку, компания BHP наняла временных рабочих, которые должны поддерживать работу предприятия во время забастовки основного персонала. В свою очередь, профсоюз обратился в Верховный суд Чили, утверждая, что своими действиями компания препятствует реализации права сотрудников на забастовку. Стоит отметить, что законодательство Перу в ряде случаев действительно запрещает подобные действия со стороны работодателей.

Представители компании BHP заявили в ходе брифинга, что «компания приняла план действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания своей деятельности, всегда полностью соблюдая правовые рамки, регулирующие коллективные переговоры».

Сообщается, что представители профсоюза работников рудника Спенс, принадлежащего BHP, на прошлой неделе также отказались подписывать коллективный договор, предложенный компанией и в преддверии финального раунда переговоров, проходящих при посредничестве правительства, также заявили о готовности начать забастовку.

Похожая ситуация складывается и на руднике Эскондида, где местный профсоюз также намерен добиться пересмотра условий действующих контрактов.

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Все новости / Латинская Америка / Забастовка чилийских рабочих может спровоцировать рост мировых цен на медь
забастовка чили медь
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