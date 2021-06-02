Забастовка чилийских рабочих может спровоцировать рост мировых цен на медь

Сантьяго, 2 июня. В Чили пятый день проходит забастовка работников крупнейших медных рудников, принадлежащих компании BHP.

Сотрудники Операционного центра в Сантьяго требуют пересмотра коллективного договора на фоне рекордного роста мировых цен на медь.

В ответ на забастовку, компания BHP наняла временных рабочих, которые должны поддерживать работу предприятия во время забастовки основного персонала. В свою очередь, профсоюз обратился в Верховный суд Чили, утверждая, что своими действиями компания препятствует реализации права сотрудников на забастовку. Стоит отметить, что законодательство Перу в ряде случаев действительно запрещает подобные действия со стороны работодателей.

Представители компании BHP заявили в ходе брифинга, что «компания приняла план действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания своей деятельности, всегда полностью соблюдая правовые рамки, регулирующие коллективные переговоры».

Сообщается, что представители профсоюза работников рудника Спенс, принадлежащего BHP, на прошлой неделе также отказались подписывать коллективный договор, предложенный компанией и в преддверии финального раунда переговоров, проходящих при посредничестве правительства, также заявили о готовности начать забастовку.

Похожая ситуация складывается и на руднике Эскондида, где местный профсоюз также намерен добиться пересмотра условий действующих контрактов.