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02 июня 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Бедрос Киркоров празднует день рождения

ФАН-ТВ
Бедрос Киркоров празднует день рождения
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Global Look Press

89 день рождения отмечает сегодня эстрадный певец, отец Филиппа КиркороваБедрос Киркоров. Он начинал петь в военном ансамбле, а затем стал выступать на сцене оперного театра Варны. Его заметил композитор Арно Бабаджанян и пригласил учиться в СССР. С этого и началась успешная музыкальная карьера народного артиста Российской Федерации.

Единственный сын певца Филипп Киркоров также пошел по стопам отца. Они нередко выступают дуэтом.  Эту музыкальную семью всегда отличали теплые взаимоотношения.

Филипп поздравил отца в своем блоге в Instagram. Выложенные им фотографии уже расходятся по Интернету.

«Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за Ваше здоровье, дорогой Бедрос Филиппович!», — написал он.

Певец разместил и совместное видео выступлений с отцом, фотографии его с внуками, концерты, свадебные снимки и фото себя маленького у папы на руках. Подборка получилась  трогательной, ее посмотрели тысячи подписчиков.

Публичные поздравления сына к отцу в Сети появляются ежегодно. Так в прошлом году пост «Спустя 50 лет» разместили в TikTok. Киркоровы воссоздали снимок из семейного альбома, сделанный полвека назад: Бедрос Киркоров у фонтана держит на руках маленького Филиппа. Отец и сын повторили фото спустя десятки лет.

В 2016-м дедушку поздравили и внуки. Забавные стихотворения вызвали восторг не только у именинника, но и у пользователей Сети. А в 2019 году просторы Интернета облетел коллаж с историей жизни Бедроса Филипповича.

Федеральное агентство новостей присоединяется к поздравлениям этого талантливого певца, народного артиста России и просто замечательного человека. Мы желаем здоровья и бодрости, крепких семейных отношений, неиссякаемого творческого заряда! С днем рождения, Бедрос Филиппович!

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Все новости / ФАН-ТВ / Бедрос Киркоров празднует день рождения
филипп киркоров день рождения знаменитости бедрос киркоров
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