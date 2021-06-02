Бедрос Киркоров празднует день рождения

89 день рождения отмечает сегодня эстрадный певец, отец Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров. Он начинал петь в военном ансамбле, а затем стал выступать на сцене оперного театра Варны. Его заметил композитор Арно Бабаджанян и пригласил учиться в СССР. С этого и началась успешная музыкальная карьера народного артиста Российской Федерации.

Единственный сын певца Филипп Киркоров также пошел по стопам отца. Они нередко выступают дуэтом. Эту музыкальную семью всегда отличали теплые взаимоотношения.

Филипп поздравил отца в своем блоге в Instagram. Выложенные им фотографии уже расходятся по Интернету.

«Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за Ваше здоровье, дорогой Бедрос Филиппович!», — написал он.

Певец разместил и совместное видео выступлений с отцом, фотографии его с внуками, концерты, свадебные снимки и фото себя маленького у папы на руках. Подборка получилась трогательной, ее посмотрели тысячи подписчиков.

Публичные поздравления сына к отцу в Сети появляются ежегодно. Так в прошлом году пост «Спустя 50 лет» разместили в TikTok. Киркоровы воссоздали снимок из семейного альбома, сделанный полвека назад: Бедрос Киркоров у фонтана держит на руках маленького Филиппа. Отец и сын повторили фото спустя десятки лет.

В 2016-м дедушку поздравили и внуки. Забавные стихотворения вызвали восторг не только у именинника, но и у пользователей Сети. А в 2019 году просторы Интернета облетел коллаж с историей жизни Бедроса Филипповича.

Федеральное агентство новостей присоединяется к поздравлениям этого талантливого певца, народного артиста России и просто замечательного человека. Мы желаем здоровья и бодрости, крепких семейных отношений, неиссякаемого творческого заряда! С днем рождения, Бедрос Филиппович!