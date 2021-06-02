Полицейского в Брянске задержали за взятку в полмиллиона рублей

Брянск, 2 июня. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску получил взятку от руководителя коммерческой организации.

Полицейский пообещал бизнесмену, что в обмен на денежное вознаграждение он не станет оказывать помощь в проведении налоговой проверки в отношении компании предпринимателя.

Средства в размере 500 тыс. рублей передавались под контролем сотрудников ФСБ. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее ФАН сообщал, что бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Чиновник убедил знакомого передать ему в собственность земельные участки общей стоимостью 13 млн. рублей.