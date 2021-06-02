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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Тульские спасатели вытащили из огня инвалида

  /   Обновлено: 02 июня 2021 19:54
Общество
Тульские спасатели вытащили из огня инвалида
фото из личного архива Дмитрия Твирова  / 

Тула, 2 июня. Утверждение о готовности прийти на помощь в любое время суток и при любых обстоятельствах как нельзя лучше соответствует Дмитрию Твирову и Даниилу Плавскому. Два сотрудника МЧС, два товарища, спасли из огня людей, когда прогуливались с детьми по родной Узловой. На улице Беклемищева из окна второго этажа многоквартирного дома повалил густой черный дым, заметив его, спасатели тут же бросились на помощь.

«Пожарная часть находится недалеко, мы слышали сирены, понимали, что коллеги сейчас приедут. Но медлить нельзя было. Забежали в подъезд, увидели хозяйку квартиры. Видно было, что в прихожей активно идет горение, пожар стремительно развивался. Узнали от хозяйки, что внутри находится ее муж — инвалид на костылях, плохо передвигающийся. Пробежали через очаг горения, нашли мужчину. Он был в сознании. На руках вынесли его на лицу, там коллеги наши уже подъехали», — описывает ФАН события того вечера Дмитрий Твиров.

Друзья сделали все возможное, чтобы спасти людей.

«Короткое замыкание было. Загорелась проводка, потом шкаф с одеждой, весь коридор горел активно. Мужчина-инвалид мог задохнуться. Он находился на кухне, именно через кухонное окно мы видели черный дым», — вспоминает Дмитрий Твиров.

Только убедившись, что в огне никто не пострадал, друзья продолжили прогулку с семьями. 

Ранее ФАН сообщал, что крановщик спас более десяти человек из горящего здания на Камчатке. Во время ЧП на крыше оказались заблокированы строители.

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Все новости / Общество / Тульские спасатели вытащили из огня инвалида
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