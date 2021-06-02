Тульские спасатели вытащили из огня инвалида

Тула, 2 июня. Утверждение о готовности прийти на помощь в любое время суток и при любых обстоятельствах как нельзя лучше соответствует Дмитрию Твирову и Даниилу Плавскому. Два сотрудника МЧС, два товарища, спасли из огня людей, когда прогуливались с детьми по родной Узловой. На улице Беклемищева из окна второго этажа многоквартирного дома повалил густой черный дым, заметив его, спасатели тут же бросились на помощь.

«Пожарная часть находится недалеко, мы слышали сирены, понимали, что коллеги сейчас приедут. Но медлить нельзя было. Забежали в подъезд, увидели хозяйку квартиры. Видно было, что в прихожей активно идет горение, пожар стремительно развивался. Узнали от хозяйки, что внутри находится ее муж — инвалид на костылях, плохо передвигающийся. Пробежали через очаг горения, нашли мужчину. Он был в сознании. На руках вынесли его на лицу, там коллеги наши уже подъехали», — описывает ФАН события того вечера Дмитрий Твиров.

Друзья сделали все возможное, чтобы спасти людей.

«Короткое замыкание было. Загорелась проводка, потом шкаф с одеждой, весь коридор горел активно. Мужчина-инвалид мог задохнуться. Он находился на кухне, именно через кухонное окно мы видели черный дым», — вспоминает Дмитрий Твиров.

Только убедившись, что в огне никто не пострадал, друзья продолжили прогулку с семьями.

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