Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса и рассказала о ее успехах

Москва, 2 июня. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус до сих пор не может поверить, что время так быстро пролетело и ее единственная дочь Настя уже закончила первый класс.

Актриса на своей странице в Instagram поздравила дочь с окончанием учебного года. По словам Асмус, маленькая Настя весь год жаловалась на ранние подъемы, поэтому очень обрадовалась, когда пришло время летних каникул. Звезда призналась, что не может поверить, как быстро пролетело время. Казалось, еще вчера она укачивала малышку на руках.

«Первые в жизни настоящие летние каникулы! Я не перестану удивляться и повторять — как летит время! Но правда... дочка окончила 1 класс! Боже, уже второклашка! Не верится! Как же я горжусь тобой, моя нежная девочка», — написала артистка.

Асмус похвасталась, что Настя делает успехи в учебе. Девочки легко даются точные науки и она даже выиграла олимпиаду по математике. По словам звезды, еще до школы дочка проявлял интерес ко всему, поэтому первый год учебы дался ей легко.

Асмус призналась, что наследница является ее лучшим собеседником и другом, сообщает «Вечерняя Москва». Плотный график не позволяет актрисе проводить достаточно времени с дочерью. Иногда звезде даже приходится придумывать «легенды» для продюсеров, чтобы отпроситься со съемок и насладиться общением с наследницей.

В прошлом году Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым после семи лет брака. Резидент Comedy Club не упускает возможности подшутить над бывшей женой. Так, в выпуске популярного юмористического шоу на ТНТ он раскрыл, что досталось его экс-супруге после развода.