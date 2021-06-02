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02 июня 19:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса и рассказала о ее успехах

Шоу-бизнес
Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса и рассказала о ее успехах
vk.com  /  Кристина Асмус

Москва, 2 июня. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус до сих пор не может поверить, что время так быстро пролетело и ее единственная дочь Настя уже закончила первый класс.

Актриса на своей странице в Instagram поздравила дочь с окончанием учебного года. По словам Асмус, маленькая Настя весь год жаловалась на ранние подъемы, поэтому очень обрадовалась, когда пришло время летних каникул. Звезда призналась, что не может поверить, как быстро пролетело время. Казалось, еще вчера она укачивала малышку на руках.

«Первые в жизни настоящие летние каникулы! Я не перестану удивляться и повторять — как летит время! Но правда... дочка окончила 1 класс! Боже, уже второклашка! Не верится! Как же я горжусь тобой, моя нежная девочка», — написала артистка.

Асмус похвасталась, что Настя делает успехи в учебе. Девочки легко даются точные науки и она даже выиграла олимпиаду по математике. По словам звезды, еще до школы дочка проявлял интерес ко всему, поэтому первый год учебы дался ей легко.

Асмус призналась, что наследница является ее лучшим собеседником и другом, сообщает «Вечерняя Москва». Плотный график не позволяет актрисе проводить достаточно времени с дочерью. Иногда звезде даже приходится придумывать «легенды» для продюсеров, чтобы отпроситься со съемок и насладиться общением с наследницей.

В прошлом году Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым после семи лет брака. Резидент Comedy Club не упускает возможности подшутить над бывшей женой. Так, в выпуске популярного юмористического шоу на ТНТ он раскрыл, что досталось его экс-супруге после развода.

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Все новости / Шоу-бизнес / Асмус поздравила дочь с окончанием первого класса и рассказала о ее успехах
актриса дочь семья отношения харламов асмус
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