Валуев заявил, что немецкие экологи под претензиями к «СП-2» скрывают политические мотивы

Москва, 2 июня. Немецкие экологи под претензиями к «Северному потоку — 2» скрывают геополитические мотивы, заявил депутат Госдумы России Николай Валуев.

Климат не может пострадать от газопровода «СП-2». Реализацию проекта не запустили бы без экологических проверок.

Так политик ответил на требование немецких экологов приостановить строительство трубопровода, сообщили журналисты «Газеты.Ru». По словам Валуева, соответствие экологическим требованиям является одним из главных пунктов в реализации проекта. Без этого контроля «СП-2» не получил бы разрешение на строительство, подытожил депутат.

Ранее в Германии предложили ввести мораторий на газопровод. Экономист Анна Бодрова рассказала, что скрывается за этой инициативой.