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02 июня 19:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Валуев заявил, что немецкие экологи под претензиями к «СП-2» скрывают политические мотивы

Политика
Валуев заявил, что немецкие экологи под претензиями к «СП-2» скрывают политические мотивы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 июня. Немецкие экологи под претензиями к «Северному потоку — 2» скрывают геополитические мотивы, заявил депутат Госдумы России Николай Валуев.

Климат не может пострадать от газопровода «СП-2». Реализацию проекта не запустили бы без экологических проверок.

Так политик ответил на требование немецких экологов приостановить строительство трубопровода, сообщили журналисты «Газеты.Ru». По словам Валуева, соответствие экологическим требованиям является одним из главных пунктов в реализации проекта. Без этого контроля «СП-2» не получил бы разрешение на строительство, подытожил депутат.

Ранее в Германии предложили ввести мораторий на газопровод. Экономист Анна Бодрова рассказала, что скрывается за этой инициативой.

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Все новости / Политика / Валуев заявил, что немецкие экологи под претензиями к «СП-2» скрывают политические мотивы
германия экология валуев сп-2
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