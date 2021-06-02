Депутат Лебедев с пониманием отнесся к отказу Дании пускать россиян на матч Евро-2020

Москва, 2 июня. Россия надеется, что в отказе Дании принять российских болельщиков на матч чемпионата Европы — 2020 нет политического подтекста. Об этом сказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Ранее Копенгаген заявил, что не пустит фанатов из России по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации. С таким аргументом спорить трудно, поскольку сейчас каждый может самостоятельно убедиться в серьезности «намерений» пандемии коронавируса. Многие спортивные соревнования в связи с этим проходят без болельщиков.

«Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплеки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — отметил политик в беседе со СМИ.

Ранее в датском посольстве в Москве разъяснили правила въезда в страну для болельщиков. Для этого фанатам необходимо пройти вакцинацию одобренным Евросоюзом препаратом. Новые правила не имеют отношения только к России, добавили в ведомстве.