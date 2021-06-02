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02 июня 19:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Депутат Лебедев с пониманием отнесся к отказу Дании пускать россиян на матч Евро-2020

Политика
Депутат Лебедев с пониманием отнесся к отказу Дании пускать россиян на матч Евро-2020
pixabay.com

Москва, 2 июня. Россия надеется, что в отказе Дании принять российских болельщиков на матч чемпионата Европы — 2020 нет политического подтекста. Об этом сказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

Ранее Копенгаген заявил, что не пустит фанатов из России по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации. С таким аргументом спорить трудно, поскольку сейчас каждый может самостоятельно убедиться в серьезности «намерений» пандемии коронавируса. Многие спортивные соревнования в связи с этим проходят без болельщиков.

«Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплеки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — отметил политик в беседе со СМИ.

Ранее в датском посольстве в Москве разъяснили правила въезда в страну для болельщиков. Для этого фанатам необходимо пройти вакцинацию одобренным Евросоюзом препаратом. Новые правила не имеют отношения только к России, добавили в ведомстве.

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госдума лебедев дания евро-2020
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