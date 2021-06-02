Родные погибших при крушении самолета в Тюмени добиваются повышенной компенсации

Тюмень, 2 июня. Родственники пассажиров, погибших при крушении лайнера в Тюмени, обратились в суд города Тулуза. Иск россиян принят к производству.

Самолет разбился весной 2012 года. На месте погибли 30 человек, еще трое скончались в больнице. Следствие установило, что катастрофа произошла из-за обледенения лайнера, который простоял всю ночь на стоянке. Виновными признаны двое техников аэропорта и летчик. Фигуранты должны были позаботиться об обработке самолета противообледенительным составом.

Непосредственно от компании-перевозчика родственникам погибших предложено по 150 тыс. рублей. Близкие жертв катастрофы посчитали эту сумму крайне низкой и подали в суд иски на авиакомпанию, а также на фирму-производителя лайнера. После долгих разбирательств о подсудности во Франции, производство было начато. Истцы планируют добиться увеличенной компенсации через суд в Тулузе.

Лайнер в Коми совершил жесткую посадку, что привело к ущербу в 1,6 миллиона долларов. Обвиняемым стал командир борта, сообщал ФАН.