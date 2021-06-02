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новостей
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Казань может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций CAS

Спорт
Казань может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций CAS
wikipedia.org  /  Korea.net / Korean Culture and Information Service CC BY-SA 2.0

Казань, 2 июня. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань рассмотрит подачу заявки на проведение Олимпийских игр.

Столица Республики Татарстан может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом журналистам РИА Новости рассказал глава регионального минспорта Владимир Леонов.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром», — отметил он.

Леонов убежден, что Казань является самым «готовым» к проведению летних Олимпийских игр городом России. Он не исключил, что в ближайшее время в столице Татарстана будет построен центр для хайдайвинга.

Ранее тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду назвал состав мужской и женской команд на ОИ-2020. Турнир в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Все новости / Спорт / Казань может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций CAS
казань спорт татарстан олимпиада
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