Казань может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций CAS

Казань, 2 июня. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань рассмотрит подачу заявки на проведение Олимпийских игр.

Столица Республики Татарстан может принять летнюю Олимпиаду после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом журналистам РИА Новости рассказал глава регионального минспорта Владимир Леонов.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром», — отметил он.

Леонов убежден, что Казань является самым «готовым» к проведению летних Олимпийских игр городом России. Он не исключил, что в ближайшее время в столице Татарстана будет построен центр для хайдайвинга.

Ранее тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду назвал состав мужской и женской команд на ОИ-2020. Турнир в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.