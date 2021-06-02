Домовой может унести из дома радость и спокойствие

Москва, 2 июня. Присутствие домового можно почувствовать. Иногда он начинает шалить, чтобы предупредить хозяина квартиры об опасностях. Но прогонять домашнего духа нельзя, его нужно усмирить.

Вместе с домовым квартиру может покинуть радость и спокойствие, поэтому не стоит сердиться на гостя и выгонять его. Домашний дух начинает безобразничать, когда хочет сказать о возможной приближающейся болезни или опасности. В этом случае мифологического персонажа стоить успокоить и выйти с ним на контакт.

Самый популярный способ подружиться с домовым — задобрить его. Барабашки очень любят различные угощения. Лакомства можно оставить в углах квартиры. Для этого подойдет хлеб, печенье или молоко. Целую тарелку ставить не имеет смысла, домовым много не нужно. Если все-таки постороннее присутствие слишком сильно беспокоит, следует обратить внимание на свое здоровье.

Бывает, что в дом попадают злые сущности. Обычно это проявляется в семейных конфликтах, поломках техники и в пристрастии к алкогольным напиткам. Если в жилище попал злой дух, то его можно выгнать с помощью частого подметания пола. Однако в пятницу не стоит этого делать. Подметая пол можно также помочь добрым силам в их делах.

Если предыдущий метод оказался неэффективным, то придется принять более радикальные меры. Нужно обратиться за помощью в церковь. Потусторонние силы больше всего боятся религиозного воздействия. Можно пригласить батюшку в дом, чтобы он осветил квартиру. Кроме того, эзотерики рекомендуют открыть дверь на распашку и крикнуть «Пошел вон!».

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