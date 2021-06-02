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19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
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19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Домовой может унести из дома радость и спокойствие

Общество
Домовой может унести из дома радость и спокойствие
wikimedia.org  /  Иван Яковлевич Билибин/ Общественное достояние

Москва, 2 июня. Присутствие домового можно почувствовать. Иногда он начинает шалить, чтобы предупредить хозяина квартиры об опасностях. Но прогонять домашнего духа нельзя, его нужно усмирить.

Вместе с домовым квартиру может покинуть радость и спокойствие, поэтому не стоит сердиться на гостя и выгонять его. Домашний дух начинает безобразничать, когда хочет сказать о возможной приближающейся болезни или опасности. В этом случае мифологического персонажа стоить успокоить и выйти с ним на контакт.

Самый популярный способ подружиться с домовым — задобрить его. Барабашки очень любят различные угощения. Лакомства можно оставить в углах квартиры. Для этого подойдет хлеб, печенье или молоко. Целую тарелку ставить не имеет смысла, домовым много не нужно. Если все-таки постороннее присутствие слишком сильно беспокоит, следует обратить внимание на свое здоровье.

Бывает, что в дом попадают злые сущности. Обычно это проявляется в семейных конфликтах, поломках техники и в пристрастии к алкогольным напиткам. Если в жилище попал злой дух, то его можно выгнать с помощью частого подметания пола. Однако в пятницу не стоит этого делать. Подметая пол можно также помочь добрым силам в их делах.

Если предыдущий метод оказался неэффективным, то придется принять более радикальные меры. Нужно обратиться за помощью в церковь. Потусторонние силы больше всего боятся религиозного воздействия. Можно пригласить батюшку в дом, чтобы он осветил квартиру. Кроме того, эзотерики рекомендуют открыть дверь на распашку и крикнуть «Пошел вон!».

Ранее Ведьма Алена Полынь объяснила особенности людей с карими глазами. Обладатели карих глаз менее подвержены алкогольной зависимости.

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квартира домовой примета
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