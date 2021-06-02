Опасность COVID-19 для людей с диабетом раскрыла эндокринолог

Москва, 2 июня. У людей с диабетом риск заболеть COVID-19 выше в 3 раза. Эндокринолог Наталья Волкова рекомендует соблюдать диету и учитывать потребности организма в белках, жирах и углеводах.

Повышенный риск связан с особенностями иммунного ответа и статуса — активной выработкой противовоспалительных агентов цитокинов. Конкретно это серьезно влияет на развитие осложнений. Кроме того, существует большой риск тяжелых поражений легких. Это связано с возможным нарушением в гене, отвечающем за выработку антиотензин-превращающего фермента 2 типа.

«Во-первых, самой эффективной профилактикой инфекционных заболеваний в мире является вакцинация. Во-вторых, важным фактором является достижение компенсации углеводного обмена», — рассказала проректор по научной работе Ростовского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Наталья Волкова «Российской газете».

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