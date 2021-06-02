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02 июня 19:19
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новостей
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:17
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
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19:12
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19:10
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Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
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19:00
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Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
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В Минэнерго назвали наиболее перспективные виды транспорта для использования водорода

Общество
В Минэнерго назвали наиболее перспективные виды транспорта для использования водорода
ТАСС  /  Максим Зарецкий

Транспорт является одним из важнейших направлений использования водорода в России, предусмотренным проектом Концепции развития водородной энергетики. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РФ, которое разработало этот документ.

«Развитие в Российской Федерации транспорта на водородном топливе и создание соответствующей заправочной инфраструктуры является одним из ключевых элементов разработанного Минэнерго России проекта Концепции развития водородной энергетики, который предусматривает создание экспортно-ориентированных производств, а также расширение сфер применения водорода на внутреннем рынке», — сообщили в Минэнерго России.

Наиболее перспективным с точки зрения использования водорода в ведомстве так называемый тяжелый транспорт: автобусы, грузовые автомобили, а также железнодорожный и специальный транспорт.

«Это обусловлено в первую очередь трудностью использования аккумуляторного транспорта из-за необходимости комбинации высокой емкости, большой мощности и быстрой зарядки аккумуляторов, а также высоким удельным вкладом этих секторов в экологическую нагрузку в крупных городах», — пояснили в пресс-службе Министерства энергетики.

В России уже ведется активная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в области топливных элементов и водородного транспорта. Так, 31 мая в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus на заводе в Елабуге был представлен водородный автомобиль. Его разработал Государственный научный центр (НАМИ).

В Минэнерго назвали наиболее перспективные для использования водорода виды транспорта
ТАСС  / Максим Зарецкий

В апреле СМИ со ссылкой на презентацию РЖД сообщили о планах «Трансмашхолдинга» к 2024 году поставить на Сахалин семь поездов на водороде. В регионе планируется организовать железнодорожное сообщение поездами с силовыми установками на водородных топливных элементах. О планах обратиться к экологически чистым видам топлива в январе этого года сообщал и КАМАЗ. Уже в 2021 году предприятие планирует приступить к разработке водородных грузовика и автобуса, говорится в сообщении компании.

Мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры предполагаются и проектом Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года, подготовленным Минэкономразвития РФ.

По словам Алексея Кашина, генерального директора группы компаний «ИнЭнерджи», участвовавшей в разработке концепции, у России есть все шансы обеспечить себе достойное место на мировом рынке водородного транспорта. Предприятие, в частности, разрабатывает энергетические установки с водородными топливными элементами для транспортных средств и является оператором распределенного центра исследований и разработок в этой сфере, в который входят ведущие научные организации страны.

«Лидерство России обеспечат именно новые технологии. Многие ключевые технологии в области получения и применения водорода относятся к электрохимии. Исторически российская электрохимическая научная школа очень сильна, и это дает хорошие шансы на достойное место среди мировых технологических лидеров», — отметил Алексей Кашин.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что научный задел не конвертируется автоматически в решения, востребованные рынком, для этого предстоит проделать большую работу. Он отметил, что поддержка государства в развитии новой отрасли важна на всех этапах — от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до реализации конечным потребителям.

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Все новости / Общество / В Минэнерго назвали наиболее перспективные виды транспорта для использования водорода
минэнерго aurus водород нами
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