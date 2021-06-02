В Минэнерго назвали наиболее перспективные виды транспорта для использования водорода

Транспорт является одним из важнейших направлений использования водорода в России, предусмотренным проектом Концепции развития водородной энергетики. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РФ, которое разработало этот документ.

«Развитие в Российской Федерации транспорта на водородном топливе и создание соответствующей заправочной инфраструктуры является одним из ключевых элементов разработанного Минэнерго России проекта Концепции развития водородной энергетики, который предусматривает создание экспортно-ориентированных производств, а также расширение сфер применения водорода на внутреннем рынке», — сообщили в Минэнерго России.

Наиболее перспективным с точки зрения использования водорода в ведомстве так называемый тяжелый транспорт: автобусы, грузовые автомобили, а также железнодорожный и специальный транспорт.

«Это обусловлено в первую очередь трудностью использования аккумуляторного транспорта из-за необходимости комбинации высокой емкости, большой мощности и быстрой зарядки аккумуляторов, а также высоким удельным вкладом этих секторов в экологическую нагрузку в крупных городах», — пояснили в пресс-службе Министерства энергетики.

В России уже ведется активная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в области топливных элементов и водородного транспорта. Так, 31 мая в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus на заводе в Елабуге был представлен водородный автомобиль. Его разработал Государственный научный центр (НАМИ).

ТАСС / Максим Зарецкий

В апреле СМИ со ссылкой на презентацию РЖД сообщили о планах «Трансмашхолдинга» к 2024 году поставить на Сахалин семь поездов на водороде. В регионе планируется организовать железнодорожное сообщение поездами с силовыми установками на водородных топливных элементах. О планах обратиться к экологически чистым видам топлива в январе этого года сообщал и КАМАЗ. Уже в 2021 году предприятие планирует приступить к разработке водородных грузовика и автобуса, говорится в сообщении компании.

Мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры предполагаются и проектом Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года, подготовленным Минэкономразвития РФ.

По словам Алексея Кашина, генерального директора группы компаний «ИнЭнерджи», участвовавшей в разработке концепции, у России есть все шансы обеспечить себе достойное место на мировом рынке водородного транспорта. Предприятие, в частности, разрабатывает энергетические установки с водородными топливными элементами для транспортных средств и является оператором распределенного центра исследований и разработок в этой сфере, в который входят ведущие научные организации страны.

«Лидерство России обеспечат именно новые технологии. Многие ключевые технологии в области получения и применения водорода относятся к электрохимии. Исторически российская электрохимическая научная школа очень сильна, и это дает хорошие шансы на достойное место среди мировых технологических лидеров», — отметил Алексей Кашин.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что научный задел не конвертируется автоматически в решения, востребованные рынком, для этого предстоит проделать большую работу. Он отметил, что поддержка государства в развитии новой отрасли важна на всех этапах — от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до реализации конечным потребителям.