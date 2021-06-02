Составлен топ-7 неудобных для Киева вопросов об авиаударе ВСУ по Луганску

Киев, 2 июня. 2 июня 2014 года украинский Су-25 запустил ракеты в здание областной администрации Луганска. Украина все еще отказывается признавать свою вину в этой трагедии.

Редакция «Федерального Агентства Новостей» собрала ответы на семь неудобных для Украины вопросов от трагедии 2014 года.

Какой была ситуация накануне удара?

В марте 2014 года по всему Луганску были волнения из-за государственного переворота в стране. Уже 5 марта выбрали первого «народного губернатора» Александра Харитонова, через две недели «губернатором» стал Валерий Болотов. 27 апреля было объявлено о создании «ЛНР», а 27 мая прошел референдум об отделении от Украины.

Что произошло 2 июня 2014 года?

Как вспоминают местные жители, над Луганском весь день кружила авиация. В 15 часов у областной администрации раздался взрыв. Само здание администрации и территория вокруг были частично или полностью разрушены. Недалеко от взрыва находился детский сад и жилой массив. Из-за авиаудара погибли восемь человек, а 28 получили тяжелые ранения.

Какие версии выдвигала Украина?

Украина стала отрицать свою вину в этой трагедии. Изначально Минобороны Украины просто отрицало факт обстрела по городу, но подтверждало присутствие Су-25 в районе Луганска. Далее же украинские лидеры включили фантазию. Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошёл внутри здания из-за «неумелого обращения со взрывчатыми веществами» . После украинские власти придумали версию о том, что сторонники «ЛНР» пытались сбить самолет, но промахнулись и попали в здание.

Только в 2016 году нардеп Антон Геращенко подтвердил, что обстрел велся из украинского самолета. При этом выставив это как случайность.

«Пилот сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него, и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям - не хочу здесь давать повод для пропаганды», - рассказал Геращенко.

Что заявляли в ОБСЕ?

После расследования ОБСЕ сразу сообщило, что удар был нанесен боевым самолетом. Заметим, что представитель США в ОБСЕ поставил под сомнение эти выводы. Сразу становится ясно, как США пытались защитить украинские власти.

Как авиаудар повлиял на конфликт?

Именно из-за этого эпизода война начала принимать необратимый характер. Сначала массовое убийство людей в Одессе, после убийство гражданских лиц в Луганске. «Ополчение» становилось все больше.

Расследуется ли этот инцидент?

Украина никаких расследований не проводила. Хотя западные СМИ, такие как CNN и Daily Beast уже провели расследования и подтвердили данные об авиаударе. Но Украинское руководство считает, что военные преступления не должны наказываться.

Что говорят о годовщине трагедии сегодня?

Точнее всех выразился политический эксперт Андрей Головачев.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что точкой невозврата была трагедия 2 июня 2014 года. История на самом деле делается именно вот такими трагическими событиями. Украинская власть, на мой взгляд, отреагировала крайне неудачно, это если выразиться максимально политкорректно», - пишет Головачев.

Именно эта трагедия сыграла огромную роль в начале войны. Многие тогда и взяли оружие в руки. Пока вина в военных преступления не будет возложена на Киев, а виновники не будут наказаны, мира между Украиной и «ЛНР» можно не ждать.

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