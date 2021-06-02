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02 июня 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:02
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
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Жительница Симферополя «заминировала» больницу, чтобы сына отпустили на праздник

Происшествия
Жительница Симферополя «заминировала» больницу, чтобы сына отпустили на праздник
pixabay.com

Симферополь, 2 июня. Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, которая сообщила о ложной угрозе взрыва. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, 33-летняя жительница Симферополя совершила анонимный звонок и предупредила, что одна из больниц может быть взорвана. Силовики при помощи специальной техники установили, кто мог звонить и угрожать.

Подозреваемая рассказала, что отмечала день рождения 11-летнего сына, который был в больнице. Женщина употребила алкогольные напитки и решилась на злодеяние. Она надеялась, что на фоне угрозы о взрыве ее ребенка отпустят домой на празднование.

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больница ребенок минирование
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