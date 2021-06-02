Жительница Симферополя «заминировала» больницу, чтобы сына отпустили на праздник

Симферополь, 2 июня. Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, которая сообщила о ложной угрозе взрыва. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, 33-летняя жительница Симферополя совершила анонимный звонок и предупредила, что одна из больниц может быть взорвана. Силовики при помощи специальной техники установили, кто мог звонить и угрожать.

Подозреваемая рассказала, что отмечала день рождения 11-летнего сына, который был в больнице. Женщина употребила алкогольные напитки и решилась на злодеяние. Она надеялась, что на фоне угрозы о взрыве ее ребенка отпустят домой на празднование.