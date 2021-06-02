Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу

Москва, 2 июня. Россия добивается максимальной открытости переговорного процесса о ситуации на востоке Украины в рамках контактной группы и с членами «нормандской четверки».

Москва уже давно прилагает усилия к тому, чтобы сделать переговоры максимально открытыми, заявил замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В среду, 2 июня, политик дал эксклюзивное интервью телеканалу «Россия-24», в котором прокомментировал ситуацию на востоке Украины и отметил, что все стороны, заинтересованные в урегулировании кризиса в Донбассе, должны четко понимать точку зрения всех участников конфликта.

«Мы уже давно добиваемся того, чтобы и переговоры в контактной группе, и переговоры в «нормандском формате» были максимально открыты. <...> До сих пор нам не удается пробить эту позицию», — отметил Козак.

Ранее политик подчеркнул, что последнее обострение ситуации в Донбассе носит «рукотворный характер» и с наибольшей вероятностью было спровоцировано киевскими властями.

В апреле Козак предостерег Киев от начала полномасштабных боевых действий на территории донбасских республик. По его мнению, власти Украины «выстрелят себе не в ногу, а в висок», если развяжут на востоке войну.