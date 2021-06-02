Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны нашли под Воронежем

Раскопки провели поисковики из объединения «Дон» в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о жертвах Великой Отечественной войны среди мирного населения Советского Союза. Помимо человеческих останков были подняты личные вещи красноармейцев, а также четыре солдатских медальона и фамильная ложка с гравировкой имени владельца.

В 1942-1943 годах на этом месте располагался «Дулаг-191», где держали советских военнопленных, и отдельный лагерь для женщин и детей. Здесь погибли более 8,5 тысячи советских людей. Всего фашисты создали в Воронежской области около 17 лагерей военнопленных, в которых содержались 70 тысяч человек, около 10 тысяч из них погибли.

Пока поисковики завершили работы на только на одном из захоронений. В ближайшее время они планируют приступить к новым разведывательным операциям