Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти

Москва, 2 июня. Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа провели стрельбы на учениях, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Во время маневров в Ленинградской области военнослужащие уничтожили более 150 воздушных мишеней, изображавших технику условного противника. Тренировки проводились в составе дежурных смен по ПВО. Личный состав упражнялся в сопровождении летающих целей до начала района ответственности, после чего был открыт огонь. Пуски производились в электронном виде.

Также зенитчики смогли попрактиковаться в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях интенсивного подавления радиолокационного сигнала со стороны условного неприятеля. На вооружении соединения стоят ЗРК «Бук-М1», способные поражать объекты на высоте до 25 километров.

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО ранее приняли участие в маневрах в Воронежской области. Экипажи С-300 «Фаворит» отрабатывали электронные запуски по целям.