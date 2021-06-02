Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе

Москва, 2 июня. Резкое обострение обстановки в зоне внутриукраинского конфликта на востоке страны в начале нынешнего года было обусловлено действиями киевского руководства, заявил Дмитрий Козак.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что ухудшение обстановки в Донбассе со значительным ростом числа обстрелов, отмечаемого в начале 2021 года, имело искусственный, рукотворный характер.

«Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе (по мирному урегулированию ситуации в Донбассе — Прим. ред.). Из-за этого все вопросы стоят», — отметил Козак.

Он назвал главной причиной продолжения конфликта на Украине неготовность киевских властей вести переговоры с представителями республик Донбасса и выполнять пункты Минских соглашений в порядке их очередности.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя разъяснил причину продолжения кровопролития на востоке Украины.