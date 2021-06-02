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02 июня 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
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«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
18:56
Общество
Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется
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Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе

Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 июня. Резкое обострение обстановки в зоне внутриукраинского конфликта на востоке страны в начале нынешнего года было обусловлено действиями киевского руководства, заявил Дмитрий Козак.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что ухудшение обстановки в Донбассе со значительным ростом числа обстрелов, отмечаемого в начале 2021 года, имело искусственный, рукотворный характер.

«Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе (по мирному урегулированию ситуации в Донбассе — Прим. ред.). Из-за этого все вопросы стоят», — отметил Козак.

Он назвал главной причиной продолжения конфликта на Украине неготовность киевских властей вести переговоры с представителями республик Донбасса и выполнять пункты Минских соглашений в порядке их очередности.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя разъяснил причину продолжения кровопролития на востоке Украины.

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украина донбасс козак
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