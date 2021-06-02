Михаил Дегтярев объяснил причину «закручивания гаек» для владельцев оружия

О причинах появления инициатив по запрету рядовым гражданам приобретать оружие рассказал главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев на брифинге ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу?».

По словам эксперта, возникновение в нашем обществе дискуссий о возможности подобного запрета вполне понятны.

«Это типичная рефлексия. В ее основе лежит нормальная реакция чиновников и полицейских. Удивляться этому ни в коем случае не нужно. Не стоит и употреблять слово «запрет». Каждая история, связанная с оружием, которая заканчивается гибелью, ранением людей или обходится без них, провоцирует закручивание гаек», — сказал специалист.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Михаил Дегтярев отметил, что в данном вопросе большую роль играет и иногда предвзятое отношение обывателя.

«Мы имеем дело с накопительным эффектом: мы вспоминаем трагедию в Казани, когда в школе погибли дети и учителя, вспоминаем Керчь... Происходило формирование какого-то агрессивного облика вооруженного человека — независимо от того, охотник ли это или стрелок-спортсмен», — пояснил собеседник.

В завершение он добавил, что некоторые возможные изменения в законодательстве, на его взгляд, могут быть оправданы.

«Сейчас мы, члены оружейного сообщества, с некоторой опаской ждем конкретики. Наверняка будет принят законопроект, который касается ужесточения подхода к медицинскому сопровождению процесса выдачи лицензии. В этом я не вижу ничего трагического. Польза от этого будет. Все остальное пока под знаком вопроса», — подытожил главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение».

Ранее ФАН сообщал, что Екатеринбургский стрелок признал свою вину. В результате его действий пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.