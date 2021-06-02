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02 июня 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:02
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
18:56
Общество
Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется
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В России может появиться аналог AliExpress

Экономика
В России может появиться аналог AliExpress
aliexpress.com

Профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Елена Жиряева оценила идею замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева разработать в России комплексную программу поддержки креативных индустрий. Ранее на Форуме креативного бизнеса ПМЭФ-2021 чиновник отметил, что сегодня МСП нуждаются в помощи государства в продвижении своих товаров и услуг на мировом рынке.

Комментируя заявление замминистра экономического развития РФ, профессор подчеркнула, что креативная индустрия сейчас не охвачена полномочиями ни одного из министерств, вследствие чего распределение ответственности попадает под разные ведомства.

«Развивая креативную составляющую экономики, мы сможем значительно улучшить имидж России за рубежом и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность нашей страны. Поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед государством, — это найти оптимальный способ поддержать эту индустрию, а бизнесу — определить для себя новые точки роста выхода на мировой рынок», — заявила экономист.

В России может появиться аналог AliExpress
pixabay.com  / 

Говоря о перспективах интеграции отечественных производителей в мировой рынок, специалист пояснила, что в год пандемии интернет-торговля стала действенным способом наращивания экспорта.

«В сфере международного экономического сотрудничества в целом для нас складывается благоприятный климат. Наблюдается повышение репутации российского экспорта. Рост на электронных цифровых площадках составил 100–150%», — добавила Елена Жиряева.

В этой связи, как отметила экономист, наращиванию экспорта дополнительно поспособствует создание в России платформы по аналогии c торговой площадкой AliExpress. Такое решение дало бы дополнительный стимул продвижению отечественных брендов за рубежом.

«На торговой платформе, курируемой государством, компании могли бы размещать свои товары, в том числе креативные, а оператор в свою очередь предоставлял бы малому и среднему бизнесу услуги, которыми обычно страна обеспечивает крупных экспортеров. То есть гарантию платежей, складские услуги, не запрещенные Всемирной торговой организацией, экспортные субсидии. Иными словами, оператор площадки мог бы стать неким агрегатором, транслирующим малым предприятиям льготы, но не в виде субсидий, а в виде операционной поддержки в процессе экспорта», — рассказала профессор.

Добавим, обсуждение, посвященное экспорту и интеграции креативных индустрий в мировую экономику, состоялось 2 июня в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2021. Участие в нем приняли предприниматели, представители государственной власти и научного сообщества.

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Все новости / Экономика / В России может появиться аналог AliExpress
россия пмэф AliExpress
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