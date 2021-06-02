В России может появиться аналог AliExpress

Профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Елена Жиряева оценила идею замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева разработать в России комплексную программу поддержки креативных индустрий. Ранее на Форуме креативного бизнеса ПМЭФ-2021 чиновник отметил, что сегодня МСП нуждаются в помощи государства в продвижении своих товаров и услуг на мировом рынке.

Комментируя заявление замминистра экономического развития РФ, профессор подчеркнула, что креативная индустрия сейчас не охвачена полномочиями ни одного из министерств, вследствие чего распределение ответственности попадает под разные ведомства.

«Развивая креативную составляющую экономики, мы сможем значительно улучшить имидж России за рубежом и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность нашей страны. Поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед государством, — это найти оптимальный способ поддержать эту индустрию, а бизнесу — определить для себя новые точки роста выхода на мировой рынок», — заявила экономист.

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Говоря о перспективах интеграции отечественных производителей в мировой рынок, специалист пояснила, что в год пандемии интернет-торговля стала действенным способом наращивания экспорта.

«В сфере международного экономического сотрудничества в целом для нас складывается благоприятный климат. Наблюдается повышение репутации российского экспорта. Рост на электронных цифровых площадках составил 100–150%», — добавила Елена Жиряева.

В этой связи, как отметила экономист, наращиванию экспорта дополнительно поспособствует создание в России платформы по аналогии c торговой площадкой AliExpress. Такое решение дало бы дополнительный стимул продвижению отечественных брендов за рубежом.

«На торговой платформе, курируемой государством, компании могли бы размещать свои товары, в том числе креативные, а оператор в свою очередь предоставлял бы малому и среднему бизнесу услуги, которыми обычно страна обеспечивает крупных экспортеров. То есть гарантию платежей, складские услуги, не запрещенные Всемирной торговой организацией, экспортные субсидии. Иными словами, оператор площадки мог бы стать неким агрегатором, транслирующим малым предприятиям льготы, но не в виде субсидий, а в виде операционной поддержки в процессе экспорта», — рассказала профессор.

Добавим, обсуждение, посвященное экспорту и интеграции креативных индустрий в мировую экономику, состоялось 2 июня в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2021. Участие в нем приняли предприниматели, представители государственной власти и научного сообщества.