Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского

Киев, 2 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал американских сенаторов организовать встречу президента США Джо Байдена и действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Экс-глава государства рассчитывает, что переговоры с Зеленским состоятся перед встречей Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.

Украинские издания ранее сообщали, что президент Зеленский хочет провести телефонный разговор с главой Белого дома. Он также планирует это сделать до проведения российско-американского саммита.