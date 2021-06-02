Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Спортивная стрельба не должна пострадать от ужесточения оборота оружия, уверен главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

Закон об ужесточении оборота вооружения в России стал основной темой на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Во время беседы Дегтяреву задали вопрос относительно вероятности запрета спортивной стрельбы в РФ, могут ли затронуть какие-либо ограничения или проверки российские сборные.

Главред журнала выразил сомнение в подобном варианте. Спортивные дисциплины не находятся под угрозой, уверен он. Стрелковый союз России поддерживает олимпийские виды стрельбы. За последние 20 лет появились новые организации, обратил внимание Дегтярев.

Не стоит игнорировать и аргументы противников. Они направлены не в сторону Олимпийских игр, но касаются практической стрельбы. Однако спортивные виды стрельбы должны не попасть по запрет, а, наоборот, получить содействие на федеральном уровне.

«Я считаю что стрельба не должна пострадать», — подчеркнул Дегтярев.

Основную опасность могут представлять увлечения молодых людей играми, результате которых молодежь теряет концентрацию. Подобный эффект отмечают и тренеры. Он также обратил внимание на любопытный момент: нередко при слове «стрельба» подразумевают мужчину с ружьем. Однако в Санкт-Петербурге, к примеру, таким спортом массово увлекаются и девушки.

Обозреватель ФАН ранее изучил мировой опыт по ограничению оборота оружия, китайский подход отмечен специалистами как один из наиболее перспективных.