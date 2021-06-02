Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию

Берлин, 2 июня. Представитель немецкого минтранса назвал причину, по которой авиакомпания Lufthansa отменила сегодняшние рейсы в Россию.

Российская Федерация вовремя не предоставила немецким коллегам разрешения на совершение полетов в июне. В ответ на это власти Германии не выдали его «Аэрофлоту» и S7.

«Рейсы российских авиакомпаний Германия разрешит, как только Россия выдаст разрешение Lufthansa», — отметил источник РИА Новости.

Не так давно глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что страны уже уладили возникшую проблему. В ближайшее время авиасообщение будет восстановлено.