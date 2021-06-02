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17:49
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Алена Яковлева: Время сложное сейчас — очень много пустоты и серости
17:48
Армия
Баранец на примере Сирии объяснил, почему сотрудничество РФ и НАТО невозможно
17:48
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
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Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами

Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
government.ru  /  Правительство Российской Федерации

Москва, 2 июня. Правительство не преследует цель «отобрать» дополнительные доходы у работников металлургической сферы, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы», — объяснил он.

Белоусов сказал, что правительство заинтересовано в росте благосостояния работников отрасли, потому что параллельные государственные программы, такие как программа РЖД, связаны с металлургией как «сообщающиеся сосуды». Он привел пример стройку Восточного полигона РЖД, стоимость которой возросла на 40 миллиардов рублей из-за роста цен на металлопродукцию.

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белоусов металлургия дополнительные доходы
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