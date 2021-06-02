Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами

Москва, 2 июня. Правительство не преследует цель «отобрать» дополнительные доходы у работников металлургической сферы, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы», — объяснил он.

Белоусов сказал, что правительство заинтересовано в росте благосостояния работников отрасли, потому что параллельные государственные программы, такие как программа РЖД, связаны с металлургией как «сообщающиеся сосуды». Он привел пример стройку Восточного полигона РЖД, стоимость которой возросла на 40 миллиардов рублей из-за роста цен на металлопродукцию.