Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»

Санкт-Петербург, 2 июня. Представители общества «Знание» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве в области просвещения.

Они заключили договор в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде РАНХиГС. Совместная работа организаций подразумевает объединение усилий для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения России.

ПМЭФ является главным экономическим событием как в России, так и во всем мире. Мероприятия в рамках форума состоятся в период со 2 по 5 июня. Программа подразумевает обсуждение ключевых вопросов мирового уровня.