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02 июня 17:50
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новостей
17:49
Интервью
Алена Яковлева: Время сложное сейчас — очень много пустоты и серости
17:48
Армия
Баранец на примере Сирии объяснил, почему сотрудничество РФ и НАТО невозможно
17:48
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
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Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»

Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июня. Представители общества «Знание» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве в области просвещения.

Они заключили договор в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде РАНХиГС. Совместная работа организаций подразумевает объединение усилий для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения России.

ПМЭФ является главным экономическим событием как в России, так и во всем мире. Мероприятия в рамках форума состоятся в период со 2 по 5 июня. Программа подразумевает обсуждение ключевых вопросов мирового уровня.

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пмэф россия страна возможностей знание
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