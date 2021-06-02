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новостей
17:49
Интервью
Алена Яковлева: Время сложное сейчас — очень много пустоты и серости
17:48
Армия
Баранец на примере Сирии объяснил, почему сотрудничество РФ и НАТО невозможно
17:48
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
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Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады

Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 2 июня. Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента.

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук отметил, что документ предполагает ограниченный оборот каннабиса на территории Украины. Авторами законопроекта выступили порядка 60 представителей парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года в рамках опроса поинтересовался у граждан, поддерживают ли они узаконивание применения марихуаны в медицинских целях. Результаты голосования носили консультативный характер и не имели юридической силы. Легализацию тогда поддержали 70% участников опроса.

Результаты ранее проведенного на Украине исследования показали, что каждый пятый гражданин страны зависим от наркотиков или алкоголя.

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украина верховная рада каннабис
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