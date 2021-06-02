Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады

Киев, 2 июня. Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского парламента.

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук отметил, что документ предполагает ограниченный оборот каннабиса на территории Украины. Авторами законопроекта выступили порядка 60 представителей парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года в рамках опроса поинтересовался у граждан, поддерживают ли они узаконивание применения марихуаны в медицинских целях. Результаты голосования носили консультативный характер и не имели юридической силы. Легализацию тогда поддержали 70% участников опроса.

Результаты ранее проведенного на Украине исследования показали, что каждый пятый гражданин страны зависим от наркотиков или алкоголя.