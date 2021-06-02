Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино

Санкт-Петербург, 2 июня. Власти Калининградской области в 2021 году выплатят кинематографистам 110 млн рублей за съемки в регионе, заявил министр культуры региона Андрей Ермак.

Делегация чиновников Калининградской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в выставочном центре «Экспофорум». Министр культуры Андрей Ермак пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. По его словам, областное правительство выделит средства на поддержку кино.

«База у нас 20%, плюс мы до 40% можем увеличить количество денег, если выполняются определенные условия», — отметил Ермак, его цитирует РБК.

На эти средства могут рассчитывать кинематографисты, которые устраивают премьеру своих проектов в Калининградской области. Кроме того, это касается продюсеров, которые набирают съемочную группу и массовку среди жителей региона.

Ермак подчеркнул, что благодаря кино Калининградская область становится узнаваемой среди туристов. Этому также способствует проведение фестивалей, подытожил он.

Ранее представители общества «Знание» и платформы «Россия — страна возможностей» на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области просвещения.