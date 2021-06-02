Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020

В среду главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом на грядущий чемпионат Европы по футболу. Из расширенного списка национальной команды были исключены три игрока: вратарь Андрей Лунев и защитники Роман Евгеньев с Ильей Самошниковым. Отцепленные футболисты продолжат тренироваться со сборной до начала турнира, в случае необходимости они заменят травмированных или заболевших товарищей. Таким образом, прямо сейчас состав россиян на главный турнир континента выглядит так:



Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин. Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев. Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.



ru.wikipedia.org / Новикова Юлия

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

По традиции, сначала стоить изучить вратарскую линию. Если за динамовцемместо в составе давно «застолблено», то по еще двум позициям оставались вопросы. За два места в заявке сражались трое – опытныйиз «Зенита», юныйиз «Краснодара» и ветеран «Рубина». Сафонов весной допускал немало ошибок, против Дюпина говорил мизерный опыт игры за сборную, однако Черчесов неожиданно оставил за бортом Лунева. Обладающий звездным статусом вратарь «Зенита», по мнению тренерского штаба, провел сезон недостаточно ровно. Правильное это решение или нет – покажет время, но, скорее всего, основным вратарем все равно будет Шунин. Вторым вратарем наверняка станет Сафонов, которого выпустили на замену в матче с Польшей.Черчесов отказался от услуг сразу двух защитников –. Если Самошников выбыл из-за небольшой травмы, то отсутствие Евгеньева стало определенной неожиданностью. Без этих двух игроков в сборной России остается всего семь чистых защитников, включая возрастного. Хватит ли этого для участия в сложном чемпионате Европы? Особенно смущает центр обороны: если в первом-втором матчах кто-то из центрбеков получит травму, тренерскому штабу придется перестраивать всю схему обороны. Само собой, Станиславу Саламовичу виднее, но за резерв защиты пока несколько тревожно.С полузащитниками полный порядок: Черчесов пригласил в сборную сразу 13 футболистов данного амплуа, что дает сборной отличный простор для экспериментов. Самая насыщенная – опорная зона, но и среди атакующих полузащитников ожидается нешуточная конкуренция.– нашим европейским звездам придется отчаянно бороться за место под солнцем. Впрочем, тренеры уже показали, что готовы к экспериментам: как оказалось, Миранчук и Головин вполне могут быть продуктивными, играя вместе – достаточно сместить Головина чуть левее, оставив Миранчуку место ближе к атаке.По форвардам никаких сюрпризов не появилось. На чемпионат Европы едут три нападающих –. Все богатыри, как на подбор: габаритные, физически сильные и умеющие мастерски действовать на втором этаже. Смущает только отсутствие «плана Б»: осталось загадкой, почему вместо одного из полузащитников нельзя было пригласить Федора Смолова. Техничный и юркий форвард «Локомотива» заметно отличается по игровому типажу от всех, кого вызвал Черчесов. На игре с той же Бельгией он вполне мог бы стать «джокером», если условного Дзюбу закроют крупные защитники бельгийцев. Однако Станислав Саламович продолжает верить в свой план: будем надеяться, что он сработает на все 100%.