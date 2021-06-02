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02 июня 19:17
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новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:02
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:01
Общество
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ФАН-ТВ
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19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
18:56
Общество
Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется
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Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020

Спорт
Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020
 /  Ирина Романовская

В среду главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом на грядущий чемпионат Европы по футболу. Из расширенного списка национальной команды были исключены три игрока: вратарь Андрей Лунев и защитники Роман Евгеньев с Ильей Самошниковым. Отцепленные футболисты продолжат тренироваться со сборной до начала турнира, в случае необходимости они заменят травмированных или заболевших товарищей. Таким образом, прямо сейчас состав россиян на главный турнир континента выглядит так:

Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин. Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев. Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020
ru.wikipedia.org  / Новикова Юлия
Вратари

По традиции, сначала стоить изучить вратарскую линию. Если за динамовцем Антоном Шуниным место в составе давно «застолблено», то по еще двум позициям оставались вопросы. За два места в заявке сражались трое – опытный Андрей Лунев из «Зенита», юный Матвей Сафонов из «Краснодара» и ветеран «Рубина» Юрий Дюпин. Сафонов весной допускал немало ошибок, против Дюпина говорил мизерный опыт игры за сборную, однако Черчесов неожиданно оставил за бортом Лунева. Обладающий звездным статусом вратарь «Зенита», по мнению тренерского штаба, провел сезон недостаточно ровно. Правильное это решение или нет – покажет время, но, скорее всего, основным вратарем все равно будет Шунин. Вторым вратарем наверняка станет Сафонов, которого выпустили на замену в матче с Польшей.

Защитники

Черчесов отказался от услуг сразу двух защитников – Ильи Самошникова и Романа Евгеньева. Если Самошников выбыл из-за небольшой травмы, то отсутствие Евгеньева стало определенной неожиданностью. Без этих двух игроков в сборной России остается всего семь чистых защитников, включая возрастного Юрия Жиркова. Хватит ли этого для участия в сложном чемпионате Европы? Особенно смущает центр обороны: если в первом-втором матчах кто-то из центрбеков получит травму, тренерскому штабу придется перестраивать всю схему обороны. Само собой, Станиславу Саламовичу виднее, но за резерв защиты пока несколько тревожно.
Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020
Global Look Press  / Maksim Konstantinov/Global Look Press
Полузащитники

С полузащитниками полный порядок: Черчесов пригласил в сборную сразу 13 футболистов данного амплуа, что дает сборной отличный простор для экспериментов. Самая насыщенная – опорная зона, но и среди атакующих полузащитников ожидается нешуточная конкуренция. Денис Черышев, Александр Головин, Алексей Миранчук – нашим европейским звездам придется отчаянно бороться за место под солнцем. Впрочем, тренеры уже показали, что готовы к экспериментам: как оказалось, Миранчук и Головин вполне могут быть продуктивными, играя вместе – достаточно сместить Головина чуть левее, оставив Миранчуку место ближе к атаке.

Нападающие

По форвардам никаких сюрпризов не появилось. На чемпионат Европы едут три нападающих – Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. Все богатыри, как на подбор: габаритные, физически сильные и умеющие мастерски действовать на втором этаже. Смущает только отсутствие «плана Б»: осталось загадкой, почему вместо одного из полузащитников нельзя было пригласить Федора Смолова. Техничный и юркий форвард «Локомотива» заметно отличается по игровому типажу от всех, кого вызвал Черчесов. На игре с той же Бельгией он вполне мог бы стать «джокером», если условного Дзюбу закроют крупные защитники бельгийцев. Однако Станислав Саламович продолжает верить в свой план: будем надеяться, что он сработает на все 100%.

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Все новости / Спорт / Неожиданности есть: изучаем окончательный состав сборной России на Евро-2020
спорт сборная россии по футболу евро-2020
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