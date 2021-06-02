Набор веса, целлюлит, растяжки: диетолог о последствиях экстремального похудения

Быстрое похудение и экстремальные диеты приводят к обратному результату — набору веса, целлюлиту, растяжкам и другим сбоям в организме. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Она пояснила, что при быстром похудении лишние килограммы не только вернутся, но их станет больше, чем было до диеты. Диетолог советует в летнее время проводить время активно.

«Можно часто ходить пешком, подниматься по лестнице, а не на лифте, заниматься спортом на свежем воздухе. Также необходимо пить много воды и сократить потребление сладкого и жирного. Процесс похудения пойдет быстрее, но не экстремально, это не нанесет вреда организму», — посоветовала она.

Писарева призналась, что количество потерянных килограммов зависит от организма человека и его первоначального веса, то есть до похудения.

«Каждый человек худеет по-разному. Если человек изначально не очень полный, то он может без вреда для здоровья терять 1-2 килограмма в месяц. В первые три недели происходит максимальная потеря веса, затем обычно наступает эффект плато, который нужно немного переждать», — объяснила она.

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Со слов эксперта, правильное питание и снижение веса должны быть стилем жизни, а не экстренным методом приведения себя в форму к лету.

«Месячная жесткая диета может быть и поспособствует похудению, но срывы приведут к появлению еще большего количества килограммов, целлюлита, растяжек и так далее. Лучше худеть медленно, но верно, тогда килограммы не вернутся. Чтобы похудеть к лету, нужно начинать заниматься этим еще зимой», — заключила она.

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Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса. Человеку противопоказано потребление кваса больше чем пол-литра в сутки, иначе этот напиток может нанести существенный вред организму, сообщила Кораблева. Также не следует употреблять квас людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек.