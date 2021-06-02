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02 июня 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
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Набор веса, целлюлит, растяжки: диетолог о последствиях экстремального похудения

Общество
Набор веса, целлюлит, растяжки: диетолог о последствиях экстремального похудения
pixabay.com  /  Sasin Tipchai

Быстрое похудение и экстремальные диеты приводят к обратному результату — набору веса, целлюлиту, растяжкам и другим сбоям в организме. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Она пояснила, что при быстром похудении лишние килограммы не только вернутся, но их станет больше, чем было до диеты. Диетолог советует в летнее время проводить время активно.

«Можно часто ходить пешком, подниматься по лестнице, а не на лифте, заниматься спортом на свежем воздухе. Также необходимо пить много воды и сократить потребление сладкого и жирного. Процесс похудения пойдет быстрее, но не экстремально, это не нанесет вреда организму», — посоветовала она.

Писарева призналась, что количество потерянных килограммов зависит от организма человека и его первоначального веса, то есть до похудения.

«Каждый человек худеет по-разному. Если человек изначально не очень полный, то он может без вреда для здоровья терять 1-2 килограмма в месяц. В первые три недели происходит максимальная потеря веса, затем обычно наступает эффект плато, который нужно немного переждать», — объяснила она.

Диетолог рассказала, чем грозит экстремальное похудение
pixabay.com  / 

Со слов эксперта, правильное питание и снижение веса должны быть стилем жизни, а не экстренным методом приведения себя в форму к лету.

«Месячная жесткая диета может быть и поспособствует похудению, но срывы приведут к появлению еще большего количества килограммов, целлюлита, растяжек и так далее. Лучше худеть медленно, но верно, тогда килограммы не вернутся. Чтобы похудеть к лету, нужно начинать заниматься этим еще зимой», — заключила она.

Диетолог рассказала, чем грозит экстремальное похудение
pixabay.com  / oleg_mit

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса. Человеку противопоказано потребление кваса больше чем пол-литра в сутки, иначе этот напиток может нанести существенный вред организму, сообщила Кораблева. Также не следует употреблять квас людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек.

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спорт еда диета похудение лето
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