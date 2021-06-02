Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе

Москва, 2 июня. Военный конфликт в Донбассе будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не прекратят оказывать поддержку украинским националистам.

Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее ФАН передавал, что юная жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к членам Совета Безопасности ООН. Она призвала представителей международной организации спасти детей Донбасса от войны. Видеообращение луганчанки опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский.