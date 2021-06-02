Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3

Владимир, 2 июня. Алексей Навальный не будет принимать участие в судебном заседании по иску к ИК-3 о запрете для защитников использовать на свиданиях средства связи.

Адвокат осужденного блогера сообщил РИА Новости об отказе своего подопечного участвовать в заседании Октябрьского районного суда 8 июня. Речь идет об иске Навального к исправительной колонии во Владимире, которая запретила адвокатам пользоваться на свиданиях личными ноутбуками и смартфонами.

Ранее Петушинский районный суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-3 о снятии с него статуса склонного к побегу заключенного. Как писал ФАН, защита Алексея планирует обжаловать решение суда.

Отбывающий наказание Алексей Навальный недавно стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвинили в оскорблении судьи, которая вела процесс по делу о клевете на ветерана.