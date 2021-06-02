Глава СНБО Украины заявил о создании в стране кибервойск

Вильнюс, 2 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе визита в Литву сообщил о скором создании киберподразделений в ВСУ.

Данилов сообщил об этом в личном Facebook-аккаунте, уже вернувшись из литовской столицы. Он выразил надежду на углубление партнерства Киева и Вильнюса в области кибербезопасности и на укрепление взаимодействия формируемых украинских кибервойск со специализированным центром НАТО, расположенным в Каунасе.

«Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен», — заявил глава украинского СНБО.

Официальные представители Литвы поддержали инициативу одного высших чиновников Украины и одобрили стремление Данилова привлечь Киев к участию в структурах "кибер-НАТО", пообещав руководителю СНБО практическую поддержку.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввел санкции против 111 иностранных граждан. О разработке украинским Совбезом рестрикционных мер против Белоруссии информировал RT.