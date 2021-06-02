Почему Ирану важно вернуть ядерную сделку до президентских выборов

Соглашение о возобновлении ядерной сделки должно быть достигнуто до окончания полномочий президента Хасана Роухани, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

Нынешняя администрация рассчитывает добиться урегулирования всех противоречий с США, возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и отмене антииранских санкций летом 2021 года. Затягивать с этим нельзя, поскольку уже в августе в должность вступит новый глава государства.

Почему иранские политики торопятся вернуть СВПД и как это связано с будущими выборами в Иране — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Новая власть

На пресс-конференции во вторник, 1 июня, Али Рабии выразил свои опасения по поводу исхода предстоящих выборов и государственной стратегии будущего руководства страны. По его мнению, сейчас Тегеран является более гибким в отношении условий возвращения ядерной сделки, в то время как новый лидер наверняка станет сторонником более жесткой политики в отношении США. Это обстоятельство может деструктивно сказаться на проходящем в Вене переговорном процессе.

Призыв официального представителя иранского правительства к скорейшему разрешению противоречий по СВПД вполне понятен на фоне текущей ситуации в предвыборной гонке. Ранее Совет стражей конституции Ирана, выполняющий функции избирательного комитета, допустил к голосованию всего семь кандидатов из 592.

???? #فوری| اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری

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‌مطابق شنیده‌های خبرنگار فارس صلاحیت آقایان

۱. سید ابراهیم رئیسی

۲. محسن رضایی

۳. محسن مهرعلیزاده

۴. سعید جلیلی

۵. علیرضا زاکانی

۶. عبدالناصر همتی

۷. امیر حسین قاضی زاده هاشمی تایید شده است. pic.twitter.com/kHHpOyGLDB — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 24, 2021

При этом до выборов не допустили сильнейших представителей реформистов. Фактически это вновь передаст бразды правления страной лагерю консерваторов, от которых вряд ли стоит ожидать каких-либо уступок в области ядерной сделки.

Это особенно видно на фоне того, что кандидаты, имеющие наибольшие шансы на победу — глава судебной власти Ибрагим Раиси и представитель духовного лидера страны Саид Джалили. Они являются приверженцами предельно жесткой политики в отношении Запада.

В Иране опубликовали имена кандидатов в президенты страны. В частности, среди них глава судебной власти Ибрагим Раиси — его считают самым сильным кандидатом предвыборной гонкиhttps://t.co/EALmJkO6Yl — RTVI (@RTVi) May 25, 2021

Помимо этого, победу консерваторов пророчили еще до решения Совета стражей. События, произошедшие за последние годы, включая убийство Касема Сулеймани в результате удара ВВС США, вызвали недовольство населения действиями умеренного правительства. Воинственные настроения, царящие сегодня в иранской общественности и культивируемые сторонниками «жесткой линии», практически не оставили бы шансов реформаторам на грядущих выборах.

Назад к СВПД

США вышли из СВПД и ввели новые антииранские санкции в период президентства Дональда Трампа. В ответ на это Тегеран также приостановил выполнение отдельных положения ядерной сделки, а после резкого обострения взаимоотношений с Вашингтоном в 2019 году начал производство оружейного урана.

После смены руководства в Соединенных Штатах новая администрация, возглавляемая Джо Байденом, инициировала диалог по возвращению к соглашению. Новоизбранный американский президент заявил, что Вашингтон выполнит условия СВПД, если Тегеран откажется от производства высокообогащенного урана и не будет превышать изначально оговоренную норму в 3,67%.

Iran won’t accept new nuclear demands from US, Europeans: Press TVhttps://t.co/Itb9fKXBJ8 — ✹MєʍoɾʏHoʟє✹ (@bl4ck_5un) May 6, 2021

Но Иран настаивает на снятии санкций до выполнения этого условия, учитывая, что именно США первыми вышли из соглашения.

Иранские официальные лица заявили о начале обогащения ядерного топлива до 20% еще в 2020 году. Однако накануне переговоров в Вене они вновь сообщили о решении достичь уровня в 60%. О том, что Исламская Республика располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%, в мае текущего года также объявило МАГАТЭ.

Iran enriching uranium to bomb-making level, warns nuclear watchdog https://t.co/iMhrIoVj9n — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 27, 2021

В процессе переговоров иранские официальные лица информировали, что в идеале ядерная сделка будет полностью возобновлена к 18 июня, дате предстоящих президентских выборов. Но, несмотря на заявления сторон о прогрессе, достигнутом в ходе дебатов, ключевые противоречия вокруг сделки до сих пор не урегулированы.

«Мы близки к взаимопониманию по основным ядерным вопросам», — сказал Рабии, добавив, что «необходимо устранить некоторые разногласия, касающиеся санкций Трампа и ответных мер Ирана».

#Iran’s govt spokesman Ali Rabiei said today that the #nuclear negotiations held in #Vienna have not reached an impasse, but at “a stage where a few key issues need to be decided, and these issues require the proper attention, perfectionism and time.”https://t.co/BinA8tObry — Gulf Int'l Forum (@GulfIntlForum) June 1, 2021

Призыв представителя иранского правительства к скорейшему разрешению противоречий по ядерной сделке вполне понятен на фоне текущей ситуации в предвыборной гонке. Перспектива прихода новой власти, способной затянуть переговорный процесс, может подтолкнуть переговорщиков к достижению компромисса.

По крайней мере эта перспектива для дипломатов гораздо более желанна, чем очередное обострение обстановки вокруг Ирана, которое будет практически неизбежным в случае участия в подобных переговорах консерваторов Исламской Республики.