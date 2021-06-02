Даня Милохин объяснил, почему блогерам не нужен мозг

Санкт-Петербург, 2 июня. Звезда сервиса TikTok и рэп-исполнитель Даня Милохин поделился мыслями о творчестве и блогерстве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению 19-летнего Милохина, блогерам не нужен мозг. Музыкант уверен, что творчество больше связано с чувствами, чем с выстраиванием четкой стратегии.

«Тут не нужно думать. Блогерство, творчество — это все-таки не про мозг, это не про продумывание стратегий», — пояснил рэп-исполнитель в комментарии kp.ru.

Даня Милохин вырос в детдоме, но благодаря TikTok смог прославиться на всю страну. Сейчас он часто появляется на светских мероприятиях и становится лауреатом премий от глянцевых изданий. К личности блогера приковано много внимания со стороны журналистов. Так, на ПМЭФ площадка с участием Милохина стала самой популярной.