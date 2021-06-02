Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России

Москва, 2 июня. Россия не намерена комментировать публикацию Times о пересмотре в сторону повышения смертности от коронавируса в РФ.

В Кремле не знают, на чем основаны выводы, представленные в материале, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Британская газета написала, что Россия входит в список государств, которые якобы значительно занизили показатель смертности среди пациентов с COVID-19.

Это не первый материал зарубежных СМИ на такую тему. Например, New York Times писал о якобы лидерстве РФ по показателям избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Дмитрий Песков усомнился в такой информации.