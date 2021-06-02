Продюсер Андрея Данилко раскрыл детали о болезни артиста

Киев, 2 июня. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, не раз признавался, что его исчезновение со сцены связано с проблемами со здоровьем.

Точный диагноз Данилко не называл, из-за чего поползли слухи, что он борется с тяжелым недугом — раком. Сам артист вот уже несколько месяцев хранит молчание и игнорирует вопросы журналистов и взволнованных поклонников о своем здоровье. Опровергнул страшные домыслы фанатов продюсер звезды Юрий Никитин.

В интервью Дмитрию Гордону на YouTube представитель Андрея Данилко рассказал, что артист действительно какое-то время находился в плохом состоянии. Однако причина не в онкологии, а в сумасшедшем графике с постоянными гастролями, съемками и выступлениями.

«На протяжении десяти лет Андрей являлся самым востребованным гастролером в СНГ. Он играл по тридцать, сорок, пятьдесят концертов в месяц. Он не жил. Данный период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате», — объяснил Никитин.

По словам продюсера, плотный график пошатнул здоровье артиста. Организм требовал отдыха, поэтому у Данилко произошел сильный гормональный сбой, сообщает «Вечерняя Москва». Никитин отметил, что звезда борется с этой проблемой до сих пор.

«Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает», — откровенно рассказал представитель Верки Сердючки.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уверен, что состояние Андрея Данилко подрывают не только болезни, но и психологические проблемы, которые начались еще в раннем возрасте. Он утверждает, что из-за тяжелого детства создатель Верки Сердючки закрылся и ушел в себя.