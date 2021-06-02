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02 июня 17:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Продюсер Андрея Данилко раскрыл детали о болезни артиста

Шоу-бизнес
Продюсер Андрея Данилко раскрыл детали о болезни артиста
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Киев, 2 июня. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, не раз признавался, что его исчезновение со сцены связано с проблемами со здоровьем.

Точный диагноз Данилко не называл, из-за чего поползли слухи, что он борется с тяжелым недугом — раком. Сам артист вот уже несколько месяцев хранит молчание и игнорирует вопросы журналистов и взволнованных поклонников о своем здоровье. Опровергнул страшные домыслы фанатов продюсер звезды Юрий Никитин.

В интервью Дмитрию Гордону на YouTube представитель Андрея Данилко рассказал, что артист действительно какое-то время находился в плохом состоянии. Однако причина не в онкологии, а в сумасшедшем графике с постоянными гастролями, съемками и выступлениями.

«На протяжении десяти лет Андрей являлся самым востребованным гастролером в СНГ. Он играл по тридцать, сорок, пятьдесят концертов в месяц. Он не жил. Данный период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате», — объяснил Никитин.

По словам продюсера, плотный график пошатнул здоровье артиста. Организм требовал отдыха, поэтому у Данилко произошел сильный гормональный сбой, сообщает «Вечерняя Москва». Никитин отметил, что звезда борется с этой проблемой до сих пор.

«Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает», — откровенно рассказал представитель Верки Сердючки.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уверен, что состояние Андрея Данилко подрывают не только болезни, но и психологические проблемы, которые начались еще в раннем возрасте. Он утверждает, что из-за тяжелого детства создатель Верки Сердючки закрылся и ушел в себя.

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Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Андрея Данилко раскрыл детали о болезни артиста
здоровье сердючка данилко
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